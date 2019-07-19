Merkel, titreme nöbetleri karşısında güvence verdi: Görevimi yapabilirim

Başkent Berlin’de yıllık yaz dönemi basın toplantısı için kameraların karşısına geçen Merkel, "Sağlığımla ilgili soruları anlayabiliyorum ancak görevimi yapabilirim. Her insan gibi kendi sağlığımla ilgileniyorum” dedi.
2021 yılında görevi bırakacağını hatırlatan Merkel, “Ama umuyorum ki bundan sonra da bir hayat vardır” diyerek şaka yaptı.
Merkel, nasıl hissettiğine dair bir soruya da “İyi” yanıtını verdi.
TRUMP’IN IRKÇI İFADELERİNİ ELEŞTİRDİ
ABD Başkanı Donald Trump’ın kadın senatörleri hedef alan ırkçı ifadelerini eleştiren Merkel, “Amerika’nın gücü, farklı milletlerden insanların ülkeye farklı katkıda bulunmalarından kaynaklanıyor ancak bunlar bu izlenime aykırı olan tutum ve ifadelerdir. Bu, Amerika'nın gücünü engelleyen bir şey” dedi.
Bu tarz söylemlerle arasına mesafe koyduğunu kaydeden Başbakan, saldırılara maruz kalan kadınlarla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.
‘KÖRFEZDE GERİLİM TIRMANDIRILMAMALI’
Durumdan endişeli olduğunu belirten Merkel, “Diplomatik girişimleri önemli buluyorum. İletişim kanalları açık olmalı. Gerilimi tırmandırmamak için diplomatik her imkân kullanılmalı" ifadelerini kullandı.
Merkel, konu hakkında Trump’la bir görüşme yaptıklarını da açıkladı.
‘İNGİLTERE AVRUPA’NIN HEP ORTAĞI OLACAK’
Merkel, bundan sonra AB üyesi olmasa bile İngiltere’nin Avrupa'nın bir ortağı olacağını vurguladı.
Merkel, İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır meselesine özgü yeni çözüm önerilerine de açık olduğunu ancak konunun ‘çözümü çok zor bir konu’ olduğunu kabul ettiğini söyledi.
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