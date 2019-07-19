Merkel, titreme nöbetleri karşısında güvence verdi: Görevimi yapabilirim

Peş peşe geçirdiği titreme nöbetleri hakkında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, iyi hissettiğini vurguladı ve “Görevimi yapabilirim. Her insan gibi kendi sağlığımla ilgileniyorum” dedi.

Bir ay gibi bir süreçte 3 kez resmi törenlerde titreme nöbeti geçirmesiyle endişe yaratan Almanya Başbakanı Angela Merkel, sağlık durumuyla ilgili suskunluğunu bozdu.

Başkent Berlin’de yıllık yaz dönemi basın toplantısı için kameraların karşısına geçen Merkel, "Sağlığımla ilgili soruları anlayabiliyorum ancak görevimi yapabilirim. Her insan gibi kendi sağlığımla ilgileniyorum” dedi.

2021 yılında görevi bırakacağını hatırlatan Merkel, “Ama umuyorum ki bundan sonra da bir hayat vardır” diyerek şaka yaptı.

Merkel, nasıl hissettiğine dair bir soruya da “İyi” yanıtını verdi.

TRUMP’IN IRKÇI İFADELERİNİ ELEŞTİRDİ

Son günlerde kamuoyunu sıkça meşgul eden sağlık durumunun dışında Angela Merkel’in gündeminde ABD’den İran’a pek çok konu vardı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kadın senatörleri hedef alan ırkçı ifadelerini eleştiren Merkel, “Amerika’nın gücü, farklı milletlerden insanların ülkeye farklı katkıda bulunmalarından kaynaklanıyor ancak bunlar bu izlenime aykırı olan tutum ve ifadelerdir. Bu, Amerika'nın gücünü engelleyen bir şey” dedi.

Bu tarz söylemlerle arasına mesafe koyduğunu kaydeden Başbakan, saldırılara maruz kalan kadınlarla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

‘KÖRFEZDE GERİLİM TIRMANDIRILMAMALI’

Angela Merkel, İran ile ABD arasında Körfez bölgesinde yaşanan gerilime de değindi.

Durumdan endişeli olduğunu belirten Merkel, “Diplomatik girişimleri önemli buluyorum. İletişim kanalları açık olmalı. Gerilimi tırmandırmamak için diplomatik her imkân kullanılmalı" ifadelerini kullandı.

Merkel, konu hakkında Trump’la bir görüşme yaptıklarını da açıkladı.

‘İNGİLTERE AVRUPA’NIN HEP ORTAĞI OLACAK’

Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmaya hazırlanan İngiltere de Angela Merkel’in gündemindeydi.

Merkel, bundan sonra AB üyesi olmasa bile İngiltere’nin Avrupa'nın bir ortağı olacağını vurguladı.

Merkel, İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır meselesine özgü yeni çözüm önerilerine de açık olduğunu ancak konunun ‘çözümü çok zor bir konu’ olduğunu kabul ettiğini söyledi.