Yunanistan'da 5 şiddetinde deprem

Atina Yer bilimleri Enstitüsünün verilerine göre, deprem yerin 8 kilometre altında gerçekleşti.
© AFP 2019 / PEDRO PARDO
Deprem dolayısıyla kısa süreli panik yaşanırken, elektrik ve telefon hatlarında kesintiler gerçekleşti.
Depremin başkent Atina'da şiddetli biçimde hissedildiği ve halkın binaları boşalttığı aktarıldı.
Depremin ardından telefon hatlarının yoğunluk sebebiyle kilitlendiği bildirildi.
Felt #earthquake (#σεισμός) M5.3 strikes 23 km NW of #Athens (#Greece) 3 min ago. Please report to: https://t.co/aeftZniTqO pic.twitter.com/J7zGStdLnb— EMSC (@LastQuake) July 19, 2019
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