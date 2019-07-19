Kiev mahkemesi, RİA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Vışinskiy'in tutukluluk süresini uzattı

Bir yılı aşkın süredir Ukrayna'da tutuklu bulunan RİA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Kirill Vışinskiy, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşma sonucunda Vışinskiy'in tutukluluk süresi, 19 Eylül'e kadar uzatıldı.

Vışinskiy'in avukatı Andrey Domanskiy, karara itiraz edeceklerini belirtti.

ZAHAROVA: REZALET VE UTANÇ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, karara Facebook hesabından tepki gösterdi.

Vışinskiy'in tutukluluk süresinin uzatılmasını 'utanç ve rezalet' olarak niteleyen Zaharova, "İşte Avrupa'nın değerleri bunlardan ibaret" ifadesini kullandı.

17 MAYIS 2018'DEN BU YANA CEZAEVİNDE

15 Mayıs 2018'de RİA Novosti Ukrayna ofisine zorla girip arama yapan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) üyeleri, Vışinskiy'i gözaltına almış ve evinde arama yapmıştı. Ukrayna ve Rusya vatandaşlığına sahip Vışinskiy vatan hainliği ile suçlanmıştı. Vışinskiy, 17 Mayıs'ta Herson Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada 2 ay hapse mahkum edilmişti.

Daha sonra tutukluluk süresi defalarca uzatılan Vışinskiy, cezaevinde kalmaya devam ediyor.