Zelenskiy, Ukrayna Savunma Bakanını itti: Sebebi bilinmiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Savunma Bakanı Stepan Poltorak’ı neden ittiğine dair hiçbir bilgi verilmedi.

Obozrevatel gazetesi, olayın, Ukrayna liderinin, Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Ruslan Ryaboşapka ve bir kişi ile daha sohbet ettiği sırada meydana geldiğini aktardı.

Haberde, “Bir anda Zelenskiy dönerek, kendine yaklaşan Poltorak’ı kendinden uzaklaştırırcasına itiyor. Gerçi sonra videoda, Zelenskiy gülümseyerek savunma bakanının raporunu dinliyor ve hafifçe omuzuna vuruyor” dendi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Ruslan Ryaboşapka ise Zelenskiy’in savunma bakanını itmediğini, kenara çekilmesini istediğini açıkladı.

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