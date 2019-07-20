Ukrayna'da bir restorandan Rusça konuşan müşterilerine 'domuzlu' hakaret

Ukrayna medyasının aktardığına göre, restoranın kapısına, Rus bayrağı renklerine boyanan ve üzeri çizilen domuz resmi yapıştırıldı.

Restoran çalışanları, mekanlarına 'çok sayıda Rusya yanlısı insanların' geldiğini ve ısrarla Ukraynaca veya İngilizce konuşmak istemediğini anlattı. Çalışanlar, prensip olarak Rusça konuşmadıklarının altını çizdi.

Restoran çalışanlarından biri, "Birçok müşteri, Rusça konuşmamamıza bozuluyor, bu yüzden böyle bir uyarı asmak zorunda kaldık" dedi.

Bununla birlikte uyarı için neden domuz resmi kullanıldığına bir açıklık getirilmedi.

Ukrayna’da son zamanlar Rusya ve Rusça ile ilgili her şeyin yasaklanması ve değiştirilmesi çağrısı yapılıyor.