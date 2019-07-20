Avrupa Komisyonu'ndan Qualcomm'a yeni ceza

Chip.com.tr'nin aktardığına göre ceza, Komisyon'un 2015 yılında başlayan bir incelemesi sonucunda geldi.
Qualcomm'un 2009 ve 2011 yılları arasında, piyasa üstünlüğünü ele geçirmek için çipsetlerini Huawei ve ZTE'ye düşük ücretle sattığı iddia ediliyordu.
Bu hareket, en büyük rakibi Icera'nın, 2011'de Nvidia tarafından alınmasının ardından 2015 yılında taban bant çipseti işinden çekilmeye zorladı.
Geçtiğimiz yılın başlarında da Avrupa Birliği Rekabet Komisyonu, şirkete 2011 ve 2016 yılları arasında Apple'a iPhone ve iPad cihazlarında sadece kendi çiplerini kullanması için para ödeyerek piyasa üstünlüğünü kötüye kullandığı gerekçesiyle 997.4 milyon euro ceza kesmişti.
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