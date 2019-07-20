Gagavuzya Başkanı Vlah, kalkınma projelerinin hayata geçmesi için Rusya ve Türkiye’den destek bekliyor

Moldova'ya bağlı Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah, bölgeye yardımcı olmaya hazır tüm dış partnerlerle ilişkileri sürdürme niyetinde olduklarını belirterek Rusya ve Türkiye’den bu konuda yardım beklediklerini kaydetti.

İrina Vlah, “Hayal etmeli ve hareket etmeliyiz ve bize her zaman destek veren Rusya ve Türkiye’de gerçek dostlarımız ve partnerlerimiz var, Avrupa Birliği’nde bağışçılarımız var. 360 derece partnerlik ve işbirliğine açığız. İddialı projelerimiz için yeni yatırımlar bulacağımızdan eminim” dedi.

Çok sayıda plan ve amacın olduğunu kaydeden Vlah, sözlerini şöyle sürdürdü: “Herkes için başkan olacağıma, tüm vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini savunacağıma, çabalarımın Gagavuzya’daki istikrar ve barışı korumaya yönelik olacağına söz veriyorum. Gagavuzya açık bir şekilde yeni hükümete ve meclisteki çoğunluğa destek verdi ve Gagavuz milletvekillerine, halkımızın daha iyi yaşamaya başlaması için görevlerine dürüstçe ve sorumlulukla yaklaşma talebiyle sesleniyorum."