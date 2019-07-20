Avusturya'da eski Başbakan Kurz'un ekibinden bir kişiye soruşturma

Avusturya’nın eski başbakanı ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz’un başbakanlık yaptığı dönemde ekibinde yer alan bir kişi hakkında, başbakanlıktaki bazı belgeleri yok ettiği, kuruma ait bilgisayar, yazıcı gibi araçlarda yer alan bilgileri imha ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Avusturya basınında yer alan haberlere göre, Kurz'un, 23 Mayıs'ta mecliste yapılan güven oylamasını kaybederek iktidardan düşmesinin hemen ardından, başbakanlıktaki ekibinden bir kişi belge ve bilgileri kararttığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Haberde, başbakanlıkta çalışan şahsın, Kurz'un iktidarının devrilmesinin ardından ÖVP Genel Merkezi'nde çalıştığı, polislerin söz konusu zanlıyı burada gözaltına aldığı kaydedildi.

Kurz'un dönemine ilişkin bilgileri kararttığı gerekçesiyle soruşturma başlatılan şahsın, geçici hükümet kurulana kadar başbakanlıktaki bazı evrakları imha ettiği, ayrıca kurumdaki yazıcı, bilgisayar ve benzeri taşınmazlara ait hafıza kartlarını farklı bir isim altında özel bir şirkete imha ettirdiği belirtildi.

SAHTE İSİMLE BİLGİLER İMHA EDİLDİ

Haberde, şahsın başbakanlıkta çalıştığı ve kuruma ait bilgileri imha ettiğinin anlaşılmaması için hayali bir isim altında işlem yaptırdığı kaydedildi.

Sahte isim kullanan kişiye fatura kesen özel şirketin, şahsın fatura bedelini ödememesi üzerine polise başvurduğu ifade edilen haberde, polisin araştırmaları sonucunda Kurz döneminde başbakanlıkta çalışmış kişiye ulaşıldığı aktarıldı.

Haberde, "İbiza skandalı" olarak bilinen eski Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) eski Genel Başkanı Heinz Christian Strache'nin bir Rus iş insanıyla "partilerine yardım yapılması durumunda devlet ihalelerinin Rusya'ya verilmesine yardımcı olacağı" yönündeki konuşmasının bulunduğu görüntülere ilişkin soruşturma yürüten emniyet biriminin, başbakanlık eski çalışanının evinde arama yaptığı vurgulandı.

Emniyet güçlerinin imha edilen evrak ve bilgilerle söz konusu görüntüler arasında bir ilişki olabileceği gerekçesiyle soruşturmayı genişlettiği kaydedilen haberde, ancak şahsın iddiaları kabul etmediği belirtildi.

Öte yandan, Avusturya'da her hükümet değişikliğinde bir önceki iktidara ait belgelerin bilirkişi gözetiminde arşivlendiği, ilgisiz olduğu düşünülen evrakların yine şahitler huzurunda imha edildiği bilgisi de haberde yer aldı.

İddiaları reddeden ÖVP, yapılan şeyin her iktidarın yaptığı sıradan gereksiz evrakları temizleme işlemi olduğunu ileri sürerken, mecliste bulunan diğer partiler konunun aydınlatılması için soru önergesi vereceklerini duyurdu.