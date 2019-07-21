British Airways'in ardından Lufthansa da Kahire'ye uçuşları aksıya aldı

Şirketten Tagesschau internet sitesine yapılan açıklamada güvenlik konusunun Lufthansa için her zaman en önemli ve birinci öncelik olduğu vurgulanarak, ''Yapılan değerlendirmeler sonrası Kahire uçuşlarımızı geçici olarak askıya aldık" ifadesi kullanıldı.

Şirketten ne zaman ve kaç uçuşun askıya alındığı konusunda net bir açıklama yapılmadı.

İngiliz havayolu şirketi British Airways de güvenlik endişeleri nedeniyle Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapılan uçuşları bir haftalığına askıya aldığı açıklamıştı.

British Airways şirketinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti: "Güvenlik düzenlemelerimizi dünyanın her yerindeki tüm havaalanlarımızda sürekli gözden geçiriyoruz ve daha fazla değerlendirmeye olanak sağlamak için tedbiren yedi gün boyunca Kahire'ye olan uçuşları askıya aldık."