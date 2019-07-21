Ukrayna, parlamento seçimleri için sandık başında

Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in parlamentoyu feshetmesi nedeniyle halk, bugün milletvekillerini belirlemek için sandık başında.

Verkhovna Rada (Yüksek Şura) olarak adlandırılan 450 sandalyeli parlamentoya, seçim sistemi nedeniyle 225 milletvekili siyasi partilerin aday listesinden, kalan milletvekilleri ise 'seçim bölgesi' listesinden girecek.

Kırım'da ve Donbas bölgeleri dahil olmak üzere toplam 26 bölgede sandık açılamayacak. Bu bölgelerde oylama yapılamayacağı için 199 bölgeden milletvekili seçilebilecek.

Ukrayna Merkez Seçim Komitesi'nin açıkladığı son bilgilere göre, seçimde 22 siyasi parti listesinden 2 bin 746 aday yarışacak. 199 seçim bölgesi listesi için ise hem partili hem de bağımsız 3 bin 85 aday seçime girecek.

Rating Group tarafından yayımlanan son ankete göre, Zelenskiy'in Halkın Hizmetkarı partisi yüzde 49.5, Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun yüzde 10.5, eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun partisi Avrupa Dayanışması'nın yüzde 7.7 oy alması bekleniyor.

Eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun Anavatan Partisi'nin ve rock grubu Okean Elzy'nin solisti Svyatoslav Vakarçuk'un partisi Golos'un (Ses) da yüzde 5 barajının üstüne çıkabileceği belirtiliyor.

Seçimlerden sonra Zelenskiy'in partisinin hükümeti kurmak için Ukraynalı rock grubu solisti Vakarçuk'un partisi Ses ile ya da eski Başbakan Timoşenko'nun Anavatan Partisi ile koalisyon yapabileceği ifade ediliyor.

Vladimir Zelenskiy, mayısta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 73.22 oy alarak zafer kazanmış, göreve geldikten hemen sonra 8. dönem Ukrayna parlamentosunu fesheden ve 21 Temmuz'da erken parlamento seçimleri yapılmasını öngören kararname imzalamıştı.