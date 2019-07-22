İngiltere'de yeni liderin açıklanmasından bir gün önce tepki istifası: Duncan görevi bıraktı, 12 bakan da 'yolda'

İstifa, Muhafazakâr Parti’nin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanı olacak ismin ilanından bir gün önce geldi.
12 BAKAN DAHA İSTİFAYA HAZIRLANIYOR
Öte yandan Telegraph gazetesi de, 12 bakanın daha istifa hazırlığında olduğunu duyurdu.
Reuters haber ajansı Duncan’ın istifasının ardında, başbakanlık koltuğuna oturması beklenen Boris Johnson’ı suçlamasının yattığını belirtti.
JOHNSON'I ELEŞTİRİYORDU
AB yanlısı tutumuyla bilinen Alan Duncan, 31 Ekim’den önce birlikten anlaşmasız ayrılma yönünde görüşünü açıklayan Johnson’a bu açıdan da muhalifti. Duncan, anlaşmasız ayrılmanın İngiltere ekonomisi açısından felaket olacağını savunuyor.
İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ve Adalet Bakanı David Gauke da Johnson'ın başbakan olması durumunda istifa edeceğini duyurmuştu. Bu kapsamda Duncan’ın da istifa edeceği konuşuluyordu. Gazilerden Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Elwood’un da istifası bekleniyor.
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