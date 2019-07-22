Ukrayna seçimini yaptı: Zelenskiy'in partisi, ilk tek partili hükümeti kurmaya çok yakın

Ukrayna'da yapılan erken genel seçimde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Halkın Hizmetkarı Partisi yüzde 42.5 ile birinci çıktı. Kesin olmayan sonuçlara göre Halkın Hizmetkarı Partisi, SSCB'nin dağılmasından sonra Ukrayna parlamentosunda mutlak çoğunluğu elde eden ilk parti olmaya çok yakın.

Zelenskiy'in yüzde 73 oyla göreve başladıktan sonra ilk iş olarak Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'yı feshetmesi üzerine yapılan erken genel seçimlerde oy sayımı devam ediyor.

5 PARTİ MECLİSE GİRİYOR

Yüzde 65'ten fazlası açılan sandıklardan şu ana kadar Halkın Hizmetkarı Partisi'ne yüzde 42.5 oranında oy çıktı.

Yüzde 13 oy oranına sahip Yaşam İçin Muhalefet Platformu ikinci sırada yer alırken, eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun Avrupa Dayanışması yüzde 8,5 'lik oy oranıyla üçüncü sırada.

Eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun Anavatan Partisi yüzde 7,6'lık, rock grubu Okean Elzi'nin solisti Svyatoslav Vakarçuk'un partisi Ses (Golos) de yüzde 6,3'lük oy oranı ile yüzde 5'lik barajı geçip meclise girmeye hak kazanan diğer partiler olacak gibi gözüküyor.

1991'DEN BERİ BİR İLK GERÇEKLEŞMEK ÜZERE

Henüz resmi olmayan sonuçlara göre Halkın Hizmetkarı Partisi parlamentoda mutlak çoğunluğu elde etti. Buna göre 450 sandalyeli mecliste en az 226 sandalye alan parti, ülkenin 1991'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana bir ilki gerçekleştirmek üzere.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN 300 OY GEREKLİ

Ukrayna parlamentosunda kanun çıkarılması için 226 oy yeterli. Anayasanın değiştirilmesi ve devlet başkanı vetosunun iptali için de en az 300 vekilin oyu gerekiyor. Zelenskiy'in partisinin 300 rakamına ulaşması öngörülmüyor.

ZELENSKİY YETERLİ DESTEĞİ OLMADIĞI İÇİN SEÇİM KARARI ALMIŞTI

Nisan ayındaki seçimlerde devlet başkanı seçilen 41 yaşındaki Zelenskiy mecliste yeterli desteğe sahip olmaması nedeniyle kendi politikalarını uygulayamıyor veya bakan atayamıyordu.

Zelenskiy, bunun üzerine göreve geldikten hemen sonra 8. Dönem Ukrayna Parlamentosunu fesheden ve 21 Temmuz'da erken parlamento seçimi yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.