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15:41 22 Temmuz 2019
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    Norveç’te Breivik’in ideolojisi 'ibret olması için' okul müfredatına giriyor

    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
    Avrupa
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    Norveç’te bundan sekiz yıl önce 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik'in ideolojisi okullarda ders olarak okutulacak. Çocukların ve gençlerin terör eylemlerini anlaması ve geniş çerçevede değerlendirmesi amaçlanıyor.

    Anders Behring Breivik
    © REUTERS / Alister Doyle
    Breivik'in ırkçı manifestosu internetten satışa sunulmuş
    Norveç basınından Verdens Gang gazetesine konuşan Bilim ve Entegrasyon Bakanı  Jan Tore Sanner, “22 Temmuz (saldırıların yaşandığı gün) bugünkü ve gelecekteki neslin öğrenmesi için kaçınılmaz olarak okul müfredatına girecek” dedi.

    Sanner, “Bunun olacağını asla düşünmezdik, ancak oldu. Ve olduğu için de, bu bir kez daha yaşanabileceği anlamına gelir. Tam da bu yüzden tutumların ve hareketlerin farkında olmamız, gerektiği şekilde onları üstesinden gelmemiz önem taşıyor” diye ekledi.

    Sanner, saldırıları sadece anlamanın değil geniş kapsamlı değerlendirmenin de önemli olduğunu vurguladı.

    Konuyu doğru kaynaklardan öğrenmenin önemine de dikkat çeken Bakan, bu araçların öğretmenleri ‘soruları doğru bir şekilde sormaya’ iteceğini söyledi.

    'İDEOLOJİYE DAİR ÇOK AZ ŞEY SÖYLENDİ'

    Anders Behring Breivik
    © REUTERS / Lise Aaserud
    Irkçı Breivik: Tecrit, beni daha da radikalleştirdi
    MF Scientific College’dan eğitim bilimci Profesör Trine Anker da, saldırıların ardından Norveç çapında anma törenleri yapılsa da gerçek vurgunun din ve politikadan ziyade başka konularda gerçekleştiğini savundu. Anker, bazı öğretmenlerin de konuya değinmekte zorlandığını belirtti.

    Pek çok öğrencinin bu nedenle saldırılara dair açık bir tutumu olmadığını söyleyen Anker, “Bu hareketlerin ardındaki ideolojiye dair çok az şey söylendi” dedi.

    'AŞIRI SAĞ TERÖRÜ OLDUĞU YETERİNCE VURGULANMADI'

    Breivik’in Utoya adasında gerçekleştirdiği saldırıda vurulan İşçi Partisi gençlik lideri Ina Libak ise, yaşananların ‘aşırı sağcı bir terör saldırısı’ olduğuna dair yeterli vurgu yapılmadığını söyledi.

    Libak, “Üstünden sekiz yıl geçti, ama 80 yıl boyunca bundan öğreneceklerimiz var. Bugün aldığımız kararlar, gelecekte nasıl hatırlanacağını etkileyecek” ifadelerini kullandı.

    IRKÇI MANİFESTO YAYINLAMIŞTI

    Anders Behring Breivik
    © REUTERS / Lise Aserud/NTB Scanpix
    Breivik: Bugün hayattaysam Hitler sayesinde
    Anders Behring Breivik, 22 Temmuz 2011'de başkent Oslo'da resmi binaların yakınında bir otomobile yerleştirdiği bombayı patlatarak 8 kişiyi öldürdü. Breivik bunun ardından aynı gün Utoya Adası'nda İşçi Partisi’nin gençlik kampına düzenlediği saldırıda 69 kişiyi öldürdü. Saldırılarda 242 kişi de yaralandı.

    Cinayetleri işlediği gün internette yaklaşık 1500 sayfalık ‘2083 Avrupa Bağımsızlık Bildirgesi' başlıklı ırkçı bir manifesto yayınlayan Breivik, eylemlerinin Avrupa'yı ele geçirmekte olduğunu iddia ettiği İslam'a karşı ‘savunma’ olduğunu söylüyor.

    Breivik, Norveç'te en yüksek ceza olan 21 yıla mahkûm edildi.

    Etiketler:
    müfredat, Saldırı, terör, Ders, okul, ideoloji, Norveç, Anders Behring Breivik
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