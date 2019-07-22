Norveç’te Breivik’in ideolojisi 'ibret olması için' okul müfredatına giriyor

Sanner, “Bunun olacağını asla düşünmezdik, ancak oldu. Ve olduğu için de, bu bir kez daha yaşanabileceği anlamına gelir. Tam da bu yüzden tutumların ve hareketlerin farkında olmamız, gerektiği şekilde onları üstesinden gelmemiz önem taşıyor” diye ekledi.
Sanner, saldırıları sadece anlamanın değil geniş kapsamlı değerlendirmenin de önemli olduğunu vurguladı.
Konuyu doğru kaynaklardan öğrenmenin önemine de dikkat çeken Bakan, bu araçların öğretmenleri ‘soruları doğru bir şekilde sormaya’ iteceğini söyledi.
'İDEOLOJİYE DAİR ÇOK AZ ŞEY SÖYLENDİ'
Pek çok öğrencinin bu nedenle saldırılara dair açık bir tutumu olmadığını söyleyen Anker, “Bu hareketlerin ardındaki ideolojiye dair çok az şey söylendi” dedi.
'AŞIRI SAĞ TERÖRÜ OLDUĞU YETERİNCE VURGULANMADI'
Breivik’in Utoya adasında gerçekleştirdiği saldırıda vurulan İşçi Partisi gençlik lideri Ina Libak ise, yaşananların ‘aşırı sağcı bir terör saldırısı’ olduğuna dair yeterli vurgu yapılmadığını söyledi.
Libak, “Üstünden sekiz yıl geçti, ama 80 yıl boyunca bundan öğreneceklerimiz var. Bugün aldığımız kararlar, gelecekte nasıl hatırlanacağını etkileyecek” ifadelerini kullandı.
IRKÇI MANİFESTO YAYINLAMIŞTI
Cinayetleri işlediği gün internette yaklaşık 1500 sayfalık ‘2083 Avrupa Bağımsızlık Bildirgesi' başlıklı ırkçı bir manifesto yayınlayan Breivik, eylemlerinin Avrupa'yı ele geçirmekte olduğunu iddia ettiği İslam'a karşı ‘savunma’ olduğunu söylüyor.
Breivik, Norveç'te en yüksek ceza olan 21 yıla mahkûm edildi.
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