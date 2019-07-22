'Uçan asker', orduya satmayı amaçladığı kaykayıyla Manş Denizi'ni geçme denemesi yapacak

Eski bir jet-ski şampiyonu ve askeri rezerv olan 40 yaşındaki Zapata, denemeyi Manş Denizi'ni uçakla geçen ilk kişi olan Fransız mucit Louis Bleriot'nun tarihi uçuşunun 110. yıldönümü olan Perşembe günü gerçekleştirmeyi planlıyor. Bleriot, 25 Temmuz 1909'da Fransa'nın Calais kentinden İngiltere'nin Dover Limanı'na uçarak, uçakla Manş'ı uçakla geçen ilk kişi olmuştu.

YARI YOLDA YAKIT İKMALİ

'Uçan kaykay' (flyboard) üreten ve soyadını taşıyan bir firması da olan Zapata, Calais yakınlarındaki Sangatte'ten Dover yakınlarındaki St. Margaret's Körfezi'ne 20 dakikada ulaşmayı ve uçarken yakıt ikmali yapmayı hedefliyor.

Yakıt ikmalinin nasıl olacağı da henüz kesinleşmedi. İlk seçenek Zapata'nın Manş'ın ortasında bekleyecek bir gemiye inerek yakıt ikmali yapması. İkinci seçenek ise yakıt ikmalinin Zapata geminin üzerinde dolanırken yerle temas etmeden yapılması.

Le Parisien'e konuşan Zapata, ikinci seçeneğin daha riskli olduğunu ancak "Manş'ı gerçekten uçarak geçtim' diyebilmesinin bunu gerektirdiğini söyledi. Zapata, denemede başarı şansının yüzde 30 olduğunu belirtti.

DENİZCİLİK İDARESİ 'TEHLİKELİ' DEDİ

Zapata, denizcilik idaresi yetkililerinin yakıt ikmali için endişelendiklerini söyledi. Yetkililerin, dünyanın en işlek denizcilik hatlarından biri olan Manş'ın ortasında bir gemi bekletilmesinin kanalı kullanan diğer gemiler için riskli olacağını söylediği belirtildi. Ancak sivil havacılık idaresi uçuşa onay verdi.

Bir sivil havacılık yetkilisi denemeyi yasaklamadıklarını ancak herhangi bir sorun çıkması ihtimaline karşı Fransız sahil koruma ekiplerini bilgilendirmesini istediklerini söyledi.

14 Temmuz Bastille Günü kutlamalarında Champs-Elysees bulvarında yaptığı gösterinin buna göre "çok kolay olduğunu" belirten Zapata "Gösteride makinemin kapasitesinin yüzde üçünü kullandım. Manş'ı geçebilmem için yüzde 99'a ihtiyacım var" diye konuştu.

Zapatai Bastille Günü'nde elindeki boş bir tüfekle saatte 188 kilometre hızla uçmuştu. Saatte 190 kilometreye çıkabilen kaykay deneme sırasında en fazla 140 kilometreye çıkacak.

France showing off a "flying soldier" at this year’s #BastilleDay parade. Marseille-born jet ski champion Franky Zapata has developed the so-called "Flyboard" the French military will be testing pic.twitter.com/ZrREfciUpq — Michel Rose (@MichelReuters) July 14, 2019

FRANSIZ ORDUSU DENEYECEK

Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly, ordunun kaykayı, lojistik ya saldırı platformu olarak deneyeceğini açıklamıştı.

Zapata adlı şirketin CEO'su olan Franky Zapata, evinin garajında geliştirdiği kaykayla Aralık'ta ordudan 1,3 milyon Euro'luk sipariş almıştı.

'Uçan Kaykay', beş mini turbo motorla çalışıyor ve havada en fazla 10 dakika kalabiliyor.

Kerosenle çalışan kaykay, "Geleceğe Dönüş" filminde Michael J. Fox'un canlandırdığı Marty McFly'ın kullandığı kaykaya benzerliğe dikkat çekiyor.