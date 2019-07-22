BBC'ye tarafgirlik suçlaması: İran'la tanker krizi hakkında 'bağımsız kaynak' diye İngiliz generalin oğlundan görüş aldı

Britanya kamusal yayın kuruluşu BBC, Britanya ile İran arasındaki tanker kriziyle ilgili 'bağımsız kaynak' adı altında ülkenin silahlı kuvvetlerinin tümgenerallerinden birinin oğlundan görüş aldı.

Middle East Eye haber sitesinin tarih uzmanı ve köşe yazarı Mark Curtis, BBC'nin 'tarafsız uzman' seçimini eleştirerek çıkar çatışmasına dikkat çekti.

Curtis "BBC İran konusunda muhteşem iş çıkarıyor. İşte burada muvazzaf bir Britanyalı tümgeneralin (Daimi Kuvvet Komutanı'nın) oğluyla bağımsız kaynak diye TV'de mülakat yapıyorlar" diye tweetledi.

BBC doing a great job on Iran. Here’s the son of a serving UK Major General (UK's Standing Force Commander) being interviewed as an independent source on TV while Newsnight’s Diplomatic Editor advises on military strategy.



And we’re paying for it. This has to stop. pic.twitter.com/xdJcpayfkf — Mark Curtis (@markcurtis30) July 22, 2019

Mülakat yapılan ise 19 yaşındaki gazeteci Henry Jones. İngiliz savunma haberleri sitesi UK Defence Journal için çalışan Henry Jones, Tümgeneral Rupert Jones'ın oğlu.

Yurtdışı sefer kuvvetine operasyonel komuta ve kontrol sağlayan Daimi Ortak Kuvvet Komutanı Rupert Jones, oğlunun İran'la yaşanan durumla ilgili BBC'de analiz yapmasını izlemekten ne kadar gurur duyduğuna dair tweet attı.

Middle East Eye'ın uzmanı Mark Curtis, BBC'nin Newsnight programının diplomatik editorü Mark Urban'ın 'İran tehdidiyle başa çıkmaktan' söz edip bunun için her türlü öneriyi içeren askeri stratejiyle ilgili ahkam kesmesini de eleştirdi.

Urban ABD'den hücum botlar, hızlı saldırı uçakları, Apache helikopterleri, destek helikopterleri, Reaper tipi insansız hava araçları alınmasını ve Umman'daki askeri üslerin kullanılması çağrısında bulundu.

Wahington ile Tahran arasındaki tehlikeli tırmanmaya Londra da dahil oldu. 4 Temmuz'da ABD'nin talebiyle Britanya'ya bağlı Cebelitarık Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle bir İran süpertankerine el koymuştu. Tankere el koyma işlemini Cebelitarık polis ve gümrük yetkililerinin yanısıra Kraliyet Deniz Piyadeleri gerçekleştirmişti.

Cuma günü de İran, karasuları açıklarında Britanya bayraklı bir tankeri mürettebatıyla birlikte alıkoydu.