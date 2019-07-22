Kayıt
21:48 22 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    A boat of Iranian Revolutionary Guard sails next to Stena Impero, a British-flagged vessel owned by Stena Bulk, at Bandar Abbas port, in this undated handout photo. Iran, ISNA/WANA Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

    BBC'ye tarafgirlik suçlaması: İran'la tanker krizi hakkında 'bağımsız kaynak' diye İngiliz generalin oğlundan görüş aldı

    © REUTERS / HANDOUT
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 02

    Yayın ilkeleri içinde "Tarafsızlık gazeteciliğimizin başlıca niteliklerinden biridir" diyen BBC'nin tümgeneral oğlunu bağımsız kaynak diye sunması, ardından komutanın durumdan memnuniyet açıklaması, kurumun tarafsızlığına dair soru işaretlerini pekiştirdi.

    REFILE - CORRECTING BYLINE Oil supertanker Grace 1 on suspicion of being carrying Iranian crude oil to Syria is seen near Gibraltar, Spain July 4, 2019. REUTERS/Stringer
    © REUTERS / Stringer .
    ABD emretti, Cebelitarık Suriye'ye İran petrolü taşıdığı gerekçesiyle süpertankere el koydu
    Britanya kamusal yayın kuruluşu BBC, Britanya ile İran arasındaki tanker kriziyle ilgili 'bağımsız kaynak' adı altında ülkenin silahlı kuvvetlerinin tümgenerallerinden birinin oğlundan görüş aldı.

    Middle East Eye haber sitesinin tarih uzmanı ve köşe yazarı Mark Curtis, BBC'nin 'tarafsız uzman' seçimini eleştirerek çıkar çatışmasına dikkat çekti.

    Curtis "BBC İran konusunda muhteşem iş çıkarıyor. İşte burada muvazzaf bir Britanyalı tümgeneralin (Daimi Kuvvet Komutanı'nın) oğluyla bağımsız kaynak diye TV'de mülakat yapıyorlar" diye tweetledi.  

    İran Devrim Muhafızları Ordusu güçleri Hürmüz Boğazı
    © AP Photo /
    'Devrim Muhafızları İngilizlerin korsanlığına cevap verdi'
    Mülakat yapılan ise 19 yaşındaki gazeteci Henry Jones. İngiliz savunma haberleri sitesi UK Defence Journal için çalışan Henry Jones, Tümgeneral Rupert Jones'ın oğlu.

    Yurtdışı sefer kuvvetine operasyonel komuta ve kontrol sağlayan Daimi Ortak Kuvvet Komutanı Rupert Jones, oğlunun İran'la yaşanan durumla ilgili BBC'de analiz yapmasını izlemekten ne kadar gurur duyduğuna dair tweet attı.

    Middle East Eye'ın uzmanı Mark Curtis, BBC'nin Newsnight programının diplomatik editorü Mark Urban'ın 'İran tehdidiyle başa çıkmaktan' söz edip bunun için her türlü öneriyi içeren askeri stratejiyle ilgili ahkam kesmesini de eleştirdi. 

    © AFP 2019 / Abed Ghasemi
    İran'ın el koyduğu İngiliz tankerinin içinden ilk fotoğraf yayınlandı

    Urban ABD'den hücum botlar, hızlı saldırı uçakları, Apache helikopterleri, destek helikopterleri, Reaper tipi insansız hava araçları alınmasını ve Umman'daki askeri üslerin kullanılması çağrısında bulundu. 

    Wahington ile Tahran arasındaki tehlikeli tırmanmaya Londra da dahil oldu. 4 Temmuz'da ABD'nin talebiyle Britanya'ya bağlı Cebelitarık Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle bir İran süpertankerine el koymuştu. Tankere el koyma işlemini Cebelitarık polis ve gümrük yetkililerinin yanısıra Kraliyet Deniz Piyadeleri gerçekleştirmişti.

    Cuma günü de İran, karasuları açıklarında Britanya bayraklı bir tankeri mürettebatıyla birlikte alıkoydu.

    Etiketler:
    İran, BBC, İngiltere, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Metallica'dan Moskova'da Rusça performans
    Metallica'dan Moskova'da Rusça performans
    Karikatür
    'Bolton, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor'
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet