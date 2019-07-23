İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson

Britanya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması sürecine verilen ad olan Brexit'in en coşkun savunucularından olan Boris Johnson, Muhafazakar Parti üyelerinden 92 bin 153'ünün oyunu alarak liderliğe geldi.

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın rakibi olan halihazırdaki Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ise 46 bin 656 oyda kaldı.

Takvimler 31 Ekim'i gösterdiğinde ister anlaşmaya varılmış olsun ister olmasın İngiltere'yi AB'den çıkarmayı vaat eden Johnson'ın iktidar partisi liderliği ve dolayısıyla başbakanlık koltuğunu ele geçirmesi, AB ile

boşanmanın kavgalı gürültülü geçeceği anlamına geliyor.

Ufukta Brexit yüzünden yaşanan siyasi krize anayasal krizin eklenmesi ihtimali de belirdi. Zira milletvekilleri, AB'den anlaşmasız ayrılmaya kalkacak her hükümeti güvensizlik oyuyla devirme yönünde görüş birliği içinde.

Nitekim Boris Johnson'ın lider seçilmesinin ardından ilk açıklaması '31 Ekim'de Brexit' oldu:

"Ülkeye enerji getireceğiz. Brexit'i 31 Ekim'de halledeceğiz ve beraberinde getireceği tüm avantajlardan faydalanacağız."