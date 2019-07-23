Tüm Fransa soruyor: Steve nerede?

'Où est Steve', Fransa'da herkesin dilindeki soru. Steve kim ve nerede olduğunu soranların gerçekten istediği ne? 21 Haziran'daki müzik bayramında Nantes'ta polis saldırısı yüzünden bazı gençler nehre düştü. Kayıp bir gencin akıbeti, önce ailesinin, sonra tüm ülkenin derdi oldu.

Fransa'da neoliberal Emmanuel Macron'un aşırı sağa karşı ezici çoğunluğun oylarıyla seçilmesinden beri toplumsal gerilimler tavan yaparken, 36. haftayı deviren Sarı Yelekler protestolarına karşı orantısız güç kullanan polis bir gencin akıbeti nedeniyle de eleştirilerin odağında. 21 Haziran'da müzik bayramı kutlanırken Nantes'ta polisin gençlere saldırması yeni bir trajedi yarattı. Bu da 'Où est Steve' (Steve nerede?) sorusunu beraberinde getirdi.

Sorunun öznesi, 24 yaşında bir öğretim görevlisi olan Steve Maia Caniço. Haziran sonunda Fransa çapında 'Fete de la Musique' kutlanırken, festivalin Nantes ayağında Steve Maia Caniço ortadan kayboldu.

Binlerce kişinin katıldığı festivalde 04.30'da polis müziğin kesilmesini ve insanların eve gitmesini talep etti.

Bunun üzerine çatışmalar çıkarken polisin gaz sıkıp katılımcılara saldırmasıyla panik yaşandı. Kargaşa sırasında 14 kişi Loire Nehri'ne düştü.

O günden beri kendisinden haber alınamayan Steve Maia Caniço ise ailesine göre yüzme bilmiyordu.

Nehirde ceset bulunamadı, ama kamuoyunda Steve'in düşenler arasında bulunduğu ve ölümünden polisin sorumlu olduğu görüşü hakim.

Steve'in akıbeti, polisin müdahalesiyle ilgili protestoların düzenlendiği Nantes'tan tüm ülkeye mal oldu.

Haftasonunda Nantes'da düzenlenen yürüyüşe katılan Steve'in ailesi dahil 700 kişi, kaybolduğu varsayılan nehir kenarında kollarını birleştirdi ve polisin eylemlerine soruşturma açılmasını talep etti.

Protestocuların haykırdığı 'Où est Steve' (Steve nerede?) sorusu Twitter'da 'trending topic' oldu. Tüm şehre Steve'in resimleri eşliğinde nerede olduğunu soran posterler asıldı.

'Steve nerede?' sorusu, özellikle Sarı Yelekler'i hedef bellemesiyle ayyuka çıkan Fransız polisinin vahşetiyle ilgili endişelerin yeni bir dışavurumu haline geldi.

Since the revolt began in November, 11 people dead, and 1,200 police inured, 1,900 protesters injured, 109 of them seriously — including 18 who were blinded in one eye and four who lost a hand. Use of Force in France’s ‘Yellow Vest’ Protests Fuels Anger https://t.co/XB7hWEkI87 — Sophie Claudet (@SophieClaudet) January 29, 2019

Özellikle polisin sersemletici el bombası atması yüzünden bazı protestocular ağır yaralandı, kimisi ellerini veya gözlerini kaybetti.

“They lost an eye, a hand, or their face was disfigured. In a split second, their lives were turned upside down, sometimes simply because they were within or around a yellow vest protest. There... https://t.co/19xRby5WtD — American White (@AmericanWhiteHM) March 12, 2019

https://t.co/pIrSLC2JAR

Antoine lost his hand during a gilets jaunes (yellow vest) protest in Bordeaux On the same day Patrice lost the sight in his right eye in Paris They share their stories as the French police come under scrutiny for using explosive weapons against protesters — Margaret Morel (@maggie_morel) March 7, 2019

​Hatta Nice'deki bir yürüyüş sırasında 73 yaşındaki Genevive Legay, polis saldırısı yüzünden yere düşüp başını çarptı, kanlar içinde kaldırıldığı hastanede başındaki ağır yaralar yüzünden tedavi altına alındı.

Fransa'da alışıldık olmadığı şekilde, bu ayın başında iklim değişikliği protestocuları bile Fransız polisinin göz yaşartıcı gazla müdahalesine maruz kaldı.

Polis ise şiddete protestocuların arasına 'Siyah Blok' denen anarşist grubun karışması gerekçesini gösteriyor.

Bazı gösterilerde protestocuların polise teşkilat içindeki yüksek intihar oranlarına atıfla "İntihar et" diye bağırması, aradaki iplerin ne kadar koptuğunun bir göstergesi.

Steve'in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, Macron her iki tarafa sükunet çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Le Point'a "Polis memurlarımız bu duruma düşmüşse, bazı yurttaşlarımızın çok fazla şiddete başvurduğu ve bunun kabul edilemez olduğunu aklımızda tutmamız gerekiyor" dedi.

Ancak 'zenginlerin cumhurbaşkanı' lakabıyla anılan Macron'un akaryakıt zamlarına karşı kendiliğinden başlayan ve giderek tüm neo liberal programı ve sistemi hedef alan Sarı Yelekler hareketi durulmazken, sorun sükunet çağrısıyla çözüleceğe benzemiyor.