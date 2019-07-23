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19:15 23 Temmuz 2019
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    Hacker

    Bulgaristan'daki siber saldırı skandalı büyüyor: 'Korkutucu bilgilere ulaştık'

    © REUTERS / Kacper Pempel
    Avrupa
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    Bulgaristan Milli Gelirler Ajansı'nın (NAP) veri havuzundan ülkedeki 5 milyon kişinin kişisel verilerinin çalınmasıyla ilgili siber saldırı skandalı büyüyor. Başbakan Boyko Borisov, Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov, Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Emil Radev gibi ülkenin önde gelen isimlerinin de hedef alındığı ortaya çıktı .

    © REUTERS / DIMITAR KYOSEMARLIEV
    Bulgaristan'da siber güvenlik skandalı: Neredeyse bütün yetişkinlerin kişisel bilgileri çalındı
    Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı İvan Geşev, Bulgaristan Milli Gelirler Ajansı'nın (NAP) veri havuzundan 7.6 milyon nüfuslu ülkedeki 5 milyon kişinin kişisel verilerinin çalınmasıyla ilgili Bulgar Ulusal Televizyonuna (BNT) yaptığı açıklamada, 29 Haziran'da meydana gelen saldırının arkasındaki isim olarak gözaltına alınıp serbest bırakılan 20 yaşındaki bilgisayar uzmanı Kristiyan Boykov'a ait bilgisayarın şifrelerinin kırıldığını ve bu kişinin olaydan sorumlu tutulabileceğini söyledi.

    Geşev, Boykov'un çalıştığı "TAD Group" adlı sanal güvenlik şirketinin şantajla para elde etmek için tasnifli bilgi topladığını belirtti.

    Boykov'un bilgisayarında NAP'tan çalınan verilerin yanı sıra başka bulgulara da rastlandığını aktaran Geşev, "Siber korsanlar, Başbakan Boyko Borisov ve Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov ile ilgili bilgi taraması yapmış" dedi.

    Geşev ayrıca zanlının bilgisayarında, ülkenin en zengin iş adamlarından ve üyelerinin çoğunu Türklerin oluşturduğu HÖH partisi milletvekili Delyan Peevski ve Bulgaristan'ın Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Emil Radev ile ilgili bilgi taraması yapıldığı ve haklarında dosyalar oluşturulduğunu ifade etti.

    Zanlının, siber korsanlık yapan şirkette "maşa" olarak çalıştığını dile getiren Geşev, "Korkutucu bilgilere ulaştık. Hala işin başındayız. Bu çocuk, (Kristiyan Boykov) karanlık bir yerde tutulup kendi vicdanıyla baş başa kalmalı. Yaptıklarını gözden geçirip, adalet sistemiyle iş birliği yapıp yapmayacağına karar vermeli." diye konuştu.

    Gözaltına alındıktan bir süre sonra serbest bırakılan Kristiyan Boykov ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek savcılığın el koyduğu bilgisayarlarının şifrelerini vermeyeceğini belirtti.

    OLAY NASIL BAŞLAMIŞTI?

    NAP, 15 Temmuz'da, siber korsanların yurt dışından gerçekleştikleri saldırılarda, yaklaşık 5 milyon kişiye ait verilerin ele geçirildiğini açıklamıştı.

    NAP Sözcüsü Rosen Bıçvarov, kimlik numarası, sağlık sigortası, vergi ödemeleri gibi kurumun veri havuzunda yer alan bilgilerin yüzde 3'ünün ele geçirildiğini kabul etmişti.

    Bıçvarov, korsanların NAP'ın, yurt dışından yapılan ödemelerinde KDV iade sistemi üzerinden kurumun bilgi havuzuna ulaştığını, saldırı sebebiyle NAP'ın e-devlet üzerinden verdiği hizmetlerine ara vererek 2012'den bu yana güvenlik duvarları yenilenmeyen bazı sistemlerin gözden geçirildiğini aktarmıştı.

    Maliye Bakanı Vladislav Goranov, korsanların ulaştığı verilerin kötü amaçlı kullanımının mümkün olmadığını savunarak, "Veri sızıntısı vatandaşlara zarar veremez. Bütünlük sahibi olmayan kimlik bilgilerinin dışarıya sızması ülkenin mali güvenliğini tehdit etmez" ifadelerini kullanmıştı. 

    İçişleri Bakanı Mladen Marinov ise soruşturma başlatıldığını, siber saldırıyla ilgili gözaltına alınan 20 yaşındaki bilgisayar uzmanı Kristiyan Boykov'un daha sonra serbest bırakıldığını belirtmişti.

    Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) lideri Koneliya Ninova, hükümeti olayı küçümsemekle suçlayarak Cumhurbaşkanı Ruman Radev'in Milli Güvenlik Kurulunu toplaması gerektiğini söylemişti.

    Etiketler:
    hacker, hack, Siber saldırı, Bulgaristan
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