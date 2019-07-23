S&P ve Moody's, İngiltere'ye 'anlaşmasız ayrılık' uyarısı yaptı

Standard & Poor’s ve Moody's ,Boris Johnson’ın İngiltere’nin yeni başbakanı seçilmesi üzerine ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılık riskinin artması dolayısıyla, anlaşmasız ayrılığın ülkenin imalat ve hizmet sektörlerinin AB pazarına erişimini kısıtlayabileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız şekilde ayrılmasının, ülkenin piyasa erişimini ve rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyeceğini duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere’nin yeni Başbakanı olacağı duyurulan Boris Johnson’ın ülkesini 31 Ekim tarihinde anlaşma ile ya da anlaşmasız bir şekilde Avrupa Birliği’nden (AB) çıkarmayı hedeflediği belirtildi.

İngiltere’nin 'AA/A-1+' kredi notu ile değerlendirildiği, negatif not görünümün ise ülkenin AB’den düzensiz (anlaşmasız) şekilde çıkış olasılığına ilişkin riskleri yansıttığı belirtilen açıklamada, ülkenin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılmasının, ülkenin imalat ve hizmet sektörlerinin AB pazarına erişimini kısıtlayabileceği, oluşan gümrük maliyetleri nedeniyle ülkenin rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyebileceği vurgulandı.

İngiliz parlamentosunun AB’den anlaşmasız ayrılma seçeneğine izin verip vermeyeceğinin önümüzdeki dönemde izleneceği belirtilen açıklamada, konunun AB ile yeniden müzakere edilmesi için son derece kısıtlı bir sürenin olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Eğer anlaşmasız ayrılıktan kaçınmak mümkün olursa, İngiltere’nin AB’den yeni bir uzatma talep etmesi gerekecektir” ifadesine yer verildi.

İngiltere’de hükümetin kamu harcamalarına ilişkin vaatleri dikkat alındığında, bütçe açığının 2018 yılındaki yüzde 1,5 seviyesinden 2021 yılında yüzde 2,5’a yükselmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, ülkenin ekonomik büyümesinin ise bu yılın sonunda yüzde 1’in biraz üzerinde bir seviyede olmasının öngörüldüğü belirtildi.

MOODY'S: İNGİLTERE'DE ANLAŞMASIZ AYRILIK RİSKİ ARTTI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız şekilde ayrılması riskinin arttığını bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere’de iktidarda olan Muhafazakar Parti’nin liderliğine Boris Johnson’ın seçilmesinin ardından ülkenin AB’den ayrılması sürecinde sürdürülebilir bir anlaşma sağlanmasının önceye kıyasla daha zayıf bir olasılık olduğu, anlaşmasız ayrılık olasılığının ise arttığı belirtildi.

Açıklamada “Aa2” kredi notu ve “durağan” not görünümü ile değerlendirilen İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılmasının ülkenin kredi notu ve buna bağlı diğer notlar için olumsuz olacağı vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody’s Kredi Strateji Direktörü Colin Ellis, “Johnson’ın seçilmesiyle sürdürülebilir bir anlaşmanın sağlanması olasılığı öncesine kıyasla daha zayıf. Bizim görüşümüz, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılmasının ülkenin kredi notu ve buna bağlı notlar üzerinde dikkate değer negatif etki oluşturacağı yönünde” ifadelerini kullandı.