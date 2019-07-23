Kayıt
22:17 23 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Boris Johnson

    S&P ve Moody's, İngiltere'ye 'anlaşmasız ayrılık' uyarısı yaptı

    © REUTERS / Frank Augstein/Pool
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Standard & Poor’s ve Moody's ,Boris Johnson’ın İngiltere’nin yeni başbakanı seçilmesi üzerine ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılık riskinin artması dolayısıyla, anlaşmasız ayrılığın ülkenin imalat ve hizmet sektörlerinin AB pazarına erişimini kısıtlayabileceği uyarısında bulundu.

    Boris Johnson Muhafazakar Parti lideri seçilerek İngiltere Başbakanı konumuna gelmesinin ardından ilk konuşmasını yaparken, 23 Temmuz 2019. REUTERS/Toby Melville
    © REUTERS / TOBY MELVILLE
    İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson
    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız şekilde ayrılmasının, ülkenin piyasa erişimini ve rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyeceğini duyurdu. 

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere’nin yeni Başbakanı olacağı duyurulan Boris Johnson’ın ülkesini 31 Ekim tarihinde anlaşma ile ya da anlaşmasız bir şekilde Avrupa Birliği’nden (AB) çıkarmayı hedeflediği belirtildi. 

    İngiltere’nin 'AA/A-1+' kredi notu ile değerlendirildiği, negatif not görünümün ise ülkenin AB’den düzensiz (anlaşmasız) şekilde çıkış olasılığına ilişkin riskleri yansıttığı belirtilen açıklamada, ülkenin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılmasının, ülkenin imalat ve hizmet sektörlerinin AB pazarına erişimini kısıtlayabileceği, oluşan gümrük maliyetleri nedeniyle ülkenin rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyebileceği vurgulandı.

    İngiliz parlamentosunun AB’den anlaşmasız ayrılma seçeneğine izin verip vermeyeceğinin önümüzdeki dönemde izleneceği belirtilen açıklamada, konunun AB ile yeniden müzakere edilmesi için son derece kısıtlı bir sürenin olduğu vurgulandı. 

    Açıklamada, “Eğer anlaşmasız ayrılıktan kaçınmak mümkün olursa, İngiltere’nin AB’den yeni bir uzatma talep etmesi gerekecektir” ifadesine yer verildi. 

    © DHA / RAMAZAN SARICI
    Boris Johnson'ın Çankırı'daki hemşehrileri sevinçli: 'Buradaki sülalesine Sarıoğlangiller derler'

    İngiltere’de hükümetin kamu harcamalarına ilişkin vaatleri dikkat alındığında, bütçe açığının 2018 yılındaki yüzde 1,5 seviyesinden 2021 yılında yüzde 2,5’a yükselmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, ülkenin ekonomik büyümesinin ise bu yılın sonunda yüzde 1’in biraz üzerinde bir seviyede olmasının öngörüldüğü belirtildi.

    MOODY'S: İNGİLTERE'DE ANLAŞMASIZ AYRILIK RİSKİ ARTTI

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız şekilde ayrılması riskinin arttığını bildirdi. 

    Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere’de iktidarda olan Muhafazakar Parti’nin liderliğine Boris Johnson’ın seçilmesinin ardından ülkenin AB’den ayrılması sürecinde sürdürülebilir bir anlaşma sağlanmasının önceye kıyasla daha zayıf bir olasılık olduğu, anlaşmasız ayrılık olasılığının ise arttığı belirtildi.

    © AP Photo / Henry Nicholls
    Rus senatör: Johnson'un başbakanlığında İngiltere 'fırtınalara' ve 'depremlere' maruz kalacak

    Açıklamada “Aa2” kredi notu ve “durağan” not görünümü ile değerlendirilen İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılmasının ülkenin kredi notu ve buna bağlı diğer notlar için olumsuz olacağı vurgulandı.

    Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody’s Kredi Strateji Direktörü Colin Ellis, “Johnson’ın seçilmesiyle sürdürülebilir bir anlaşmanın sağlanması olasılığı öncesine kıyasla daha zayıf. Bizim görüşümüz, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılmasının ülkenin kredi notu ve buna bağlı notlar üzerinde dikkate değer negatif etki oluşturacağı yönünde” ifadelerini kullandı. 

    Etiketler:
    Brexit, Boris Johnson, Avrupa Birliği, İngiltere, Moody’s, Standard & Poor's
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Sivastopol’de düzenlenen 'Karadeniz’in İncisi' güzellik yarışmasından kareler
    Karikatür
    'Bolton, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor'
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet