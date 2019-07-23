'Poroşenko, Ukrayna'daki durumu tersine çevirmek için muhalif hareket kurmayı planlıyor'

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ve ekibindeki temsilcilerin bir muhalif hareket kurmayı planladığı belirtildi.

Nisan ayındaki devlet başkanlığı seçimi sonrası pazar günü yapılan erken genel seçimi de kaybeden Poroşenko'nun ülkedeki durumu tersine çevirmek için harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

Kommersant gazetesinin Poroşenko'ya yakın isimlere dayandırdığı haberine göre Poroşenko, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy liderliğindeki Halkın Hizmetkarı Partisi'nin itibar kaybına uğratmak ve yeni erken seçim yapılmasını sağlamak istiyor.

Kommersant'a konuşan bir kaynak, "Ülkedeki mevcut durumu bozmamız gerekiyor. Aksi takdirde, benzeri görülmemiş şekilde iktidar gücünü elde eden bu ekip her şeyi kendine bağlayacak ve ülkeyi kurutacak" dedi.