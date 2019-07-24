Nissan satışlardaki düşüş nedeniyle 10 bin kişiyi işten çıkaracak

Japon otomotiv firması Nissan Motor, birkaç yıl içinde küresel anlamdaki operasyonlarını da kapsayacak şekilde 10 bin işçinin işine son vermeye hazırlanıyor.

Karar, firmanın Nisan-Temmuz 2019 satış raporunun ardından geldi. Kararda etkili olan etmenin 'satışlardaki düşüş' olduğu belirtiliyor.

Nissan'ın 2018'deki kârının yüzde 40 düştüğü, şirketi sarsan belirgin pazarların ise yüzde 9.3'lük bir düşüşün görüldüğü ABD ve 14.9'luk düşüşle Avrupa olduğu öğrenildi.

Kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle gözaltına alınan üst düzey yöneticisi Carlos Ghosn'un ardından, Nissan'ın 'stratejileri gözden geçirme' sürecinde olduğu biliniyordu.

Mart 2019'da 139 bin çalışanı olduğu belirtilen şirket, işten çıkarmaların çoğu yurt dışı operasyonlarında gerçekleştirilecek.