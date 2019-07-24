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16:39 24 Temmuz 2019
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    Annegret Kramp-Karrenbauer

    Almanya'da yeni savunma bakanı yemin etti

    © AP Photo / Michael Sohn
    Avrupa
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    Almanya'da geçen hafta Savunma Bakanı atanan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer Federal Meclis'te yemin etti.

    Ursula von der Leyen'in Avrupa Komisyonu Başkanı görevine getirilmesiyle boşalan Almanya Savunma Bakanlığı’na atanan CDU lideri Kramp Karrenbauer'in yemin etmesi için Federal Meclis'te özel tören düzenlendi.

    Annegret Kramp-Karrenbauer
    © AFP 2019 / John MACDOUGALL
    Almanya'nın yeni savunma bakanı Kramp-Karrenbauer
    Federal Meclis Genel Kurulu'nun tadilatta olması nedeniyle tören, Meclisin yanındaki Paul Löbe Haus adlı binanın salonunda gerçekleştirildi.

    ‘ASKERİ YETENEKLERİYLE GÜÇLÜ OLMASINI İSTİYORUZ’

    Kramp-Karrenbauer yemin ettikten sonra yaptığı konuşmada, Almanya'nın güvenliği için çalışan ve ülkenin özgürlüğünü savunan Alman ordusundaki 180 binin üzerindeki asker ve 60 binden fazla sivil personelle gurur duyduğunu belirtti.

    Dünyanın hızlı şekilde değiştiği bir dönemde yaşandığını ve güvenlik durumunun önemli risklerle karşı karşıya kaldığını ifade eden Kramp-Karrenbauer, bunu en son Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin gösterdiğini vurguladı.

    Annegret Kramp-Karrenbauer, Chairwoman of Germany's Christian Democratic Union party CDU, Markus Soeder, leader of Bavaria's Christian Social Union party CSU and Manfred Weber, the EU candidate of the two German conservative sister parties are seen at their kickoff campaign for the European elections in Muenster, Germany,
    © REUTERS / WOLFGANG RATTAY
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    "Biz Avrupa'nın elde tutulur askeri yetenekleriyle de güçlü olmasını istiyoruz" diyen Kramp-Karrenbauer, bu konuda birçok şey yapılmaya başlandığını, gelecek yıl Almanya'nın üstleneceği AB dönem başkanlığında da ‘Avrupa Savunma Birliği'ni’ güçlendirme fırsatının bulunduğunu anlattı.

    ‘GÜVENİLİR MÜTTEFİKİZ’

    Almanya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nde (NATO) yer aldığını vurgulayan Kramp-Karrenbauer, "Biz masanın hangi tarafında oturduğumuzu biliyoruz, güvenilir müttefikiz" ifadesini kullandı.

    Kramp Karrenbauer, NATO üyesi ülkelerinin üzerinde anlaştığı gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sini savunma harcaması için ayrılması yönündeki hedefe Almanya'nın bağlı kalacağına işaret ederek, 2024'e kadar GSYİH'nın yüzde 1.5'ni savunma harcamaları için ayıracaklarını kaydetti.

    Hamburg'da kurultay düzenleyen CDU, Başbakan Angela Merkel'in (sağda) bırakma kararını verdiği parti genel başkanlığına Annegret Kramp-Karrenbauer'i (solda) seçti.
    © REUTERS / Kai Pfaffenbach
    CDU, Merkel'in halefini seçti
    "Açıkça ifade etmek istiyorum, bu dışarıdan gelen istekle ilgili değil" ifadesini kullanarak, ABD Başkanı Donald Trump'a da gönderme yapan Kramp Karrenbauer, bunun Alman ordusuna verilen görevin yapılabilmesi ve Almanya'nın çıkarlarıyla ilgili durum olduğunun altını çizdi.

    Kramp Karrenbauer, Alman askerlerinin toplumun içinden çıktığını ancak aşırılık yanlılarına da müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, "Bundan dolayı Alman ordusunda aşırılık yanlılarına yer yok" dedi.

    TÖRENDE TRUMP TARTIŞMASI

    Merkel CDU lideri olarak son konuşmasını yaptı
    © AP Photo / Markus Schreiber
    Merkel CDU lideri olarak son konuşmasını yaptı
    Kramp-Karrenbauer'in konuşmasının ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD) adına söz alan Rolf Mützenich, savunma konularında ABD'nin tutumuna değindiğinde, Trump'ı ırkçı olmakla suçladı. Mützenich, "Beyaz Saray'da bir bencil ve ırkçı oturuyor" ifadesini kullandı.

    Ardından söz alan Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christan Lindner de bu suçlamayı doğru bulmadığını belirterek, Mützenich'in kullandığı dilin yanlış olduğunu dile getirdi.

    Ursula von der Leyen'in, 16 Temmuz'da Avrupa Parlamentosunca AB Komisyon Başkanlığı'na atanmasını onaylamasının ardından, Kramp Karrenbauer, Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından Savunma Bakanı atanmıştı.

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    Etiketler:
    Christan Lindner, Hür Demokrat Parti, Beyaz Saray, Rolf Mützenich, Sosyal Demokrat Parti, Donald Trump, NATO, Hürmüz Boğazı, Avrupa Birliği, Ursula von Der Leyen, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, Annegret Kramp-Karrenbauer, Almanya
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