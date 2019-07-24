İngiltere, Johnson'ın başbakanlığına hazırlanırken ilk istifa Hammond'dan geldi

Boris Johnson’ın başbakan olması halinde istifa edeceğini duyuran Philip Hammond, bu kararını hayata geçirdi. Hammond, Başbakan Theresa May'e istifa mektubunu sundu.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre mektupta, "Henüz çözülememiş olan Brexit meselesinin yarattığı belirsizliğe rağmen, kamu maliyesini yeniden yapılandırmada ve İngiltere ekonomisini gelecek fırsatlara hazırlamada gözle görülür ilerlemeler kaydettik" ifadelerine yer verildi.

Philip Hammond, Boris Johnson'ın yeni İngiltere Başbakanı olması halinde istifa edeceğini söylemişti. Bu karara, Johnson'ın ülkeyi AB'den anlaşmasız ayırma kararlılığı gerekçe olarak gösterilmişti.

Johnson'ın başbakanlığa gelmesiyle başta liderlik yarışındaki rakibi Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt olmak üzere bazı bakanların istifa etmesi bekleniyor.

'31 EKİM'DE BREXIT GERÇEKLEŞECEK'

Boris Johnson, Muhafazakar Parti üyelerinden 92 bin 153'ünün oyunu alarak liderliğe gelmişti. Johnson, Kraliçe II. Elizabeth tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilecek ve İngiltere'nin yeni başbakanı olacak.

Johnson, 31 Ekim'de ister anlaşmaya varılmış olsun ister olmasın İngiltere'yi AB'den çıkarmayı vaat ediyor.