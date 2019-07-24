Makam odalarında fotoğrafını istemeyen Zelenskiy'nin büstleri satışa çıkarıldı

Ukrainskiye Novosti’nin aktardığına göre, daha önce hiç siyasi deneyimi olmayan ve yüzde 73 oyla göreve başladıktan sonra yemin töreninde devlet görevlilerinden odalarına fotoğrafının asılmasını istemeyen Zelenskiy’nin büstleri yapılıp 2 bin grivnaya (450 TL) satışa çıkarıldı.

Ünlü bir internet sitesinde yer alan büstler 2.5 kilogram ağırlığında ve 23 santim uzunluğunda.

Ürünle ilgili yapılan açıklama kısmında ise büstün çalışma masalarını, iç mekanları süsleyeceği ve harika bir hediye olacağı belirtiliyor. Diğer yandan şimdilik indirimli fiyattan sunulan büstlerin ‘resmi satışlarının’ yarın başlayacağı aktarılıyor.

Açıklamaya göre, alçıdan yapılmış büstlerin mermer rengi, parlak fildişi ve mat fildişi olmak üzere üç seçeneği bulunuyor.

В Украине начали продавать гипсовые бюсты Владимира Зеленского https://t.co/O218W4qEBA pic.twitter.com/uDUVLEtzKX — InfoResist (@InfoResist) July 24, 2019

​Zelenskiy, yemin töreninde devlet görevlilerinin makam odalarına kendi fotoğraflarının asılmamasını istemişti.

Zelenskiy "Odalarınızda benim resmimin olmasını istemiyorum. Devlet başkanı ikona değildir, idol değildir. Oraya benimki yerine çocuklarınızın fotoğrafınıasın ve ne zaman bir karar alacak olsanız onların gözlerine bakın" demişti.