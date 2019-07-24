Kraliçe tarafından görevlendirilen Boris Johnson resmen İngiltere Başbakanı oldu

Kraliçe 2. Elizabeth'in Buckingham Sarayı'nda ağırlayarak yeni hükümeti kurmasını talep ettiği Boris Johnson, ardından yaptığı konuşmada 99 günde Brexit sözü verdi.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçilerek başbakanlığa adım atan Boris Johnson, selefi Theresa May'den Buckingham Sarayı'nda görevi devraldı.

2. Elizabeth'in elini öperek hükümeti kurmakla görevlendirmesini kabul eden Johnson, ardından yeni başbakan sıfatıyla ilk konuşmasını yaptı.

2016 referandumunun Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) kararıyla sonuçlanmasıyla başlayan ama yılan hikayesine dönen süreç hakkında yeni başbakan "Eğer ya da fakat olmadan 31 Ekim'de AB'den çıkmış olacağız" dedi.

Yani Brexit'in başsavunucularından olan Johnson, AB ile anlaşma olsa da olmasa çıkacakları vaadini teyit etti.