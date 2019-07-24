Boris Johnson'ın başbakanlığına Cersei'den tüyler ürpertici tepki

Taht Oyunları (Game of Thrones/GoT) dizisinin önde gelen karakterlerinden Cersei'yi canlandıran İngiliz kadın oyuncu Lena Headey, ABD Başkanı Donald Trump'ta simgeleşen yeni tip lider furyasına son halka olarak İngiltere'de Boris Johnson'ın eklenmesine sinemasal bir tepki gösterdi.
Can't unsee. https://t.co/aR1yNLCNMI— Mashable (@mashable) July 24, 2019
Daha önce Trump'ın başkanlığını Twitter mesajıyla iğnelemiş olan Lena Headey, gafları, skandalları, sınır tanımayan popülist söylemiyle tanınan Boris Johnson'ın İngiliz Muhafazakar Partisi liderliğine seçilerek başbakan koltuğuna oturmasına ise Instagram'dan görsel paylaşımıyla tavır koydu.
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Efsane yönetmen Stanley Kubrick’in unutulmaz korku filmi The Shining’i izleyenlerin korkulu rüyası haline gelen ikiz kız kardeşlerin fotoğrafını paylaşan İngiliz kadın oyuncu, orjinallerinin kafalarının yerine iki yakın arkadaş olan ve ruh ikizliklerine dair spekülasyon yapılan Trump ile Johnson'ı yerleştirdi.
Cersei bu fotomontajı "FUCK" mesajıyla paylaşmayı da ihmal etmedi.
"Game of Thrones" star Lena Headey captioned the spoof picture of Donald Trump and Boris Johnson with a single scathing word. https://t.co/JTNrpbRfJ3— HuffPost Ent (@HuffPostEnt) July 24, 2019
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