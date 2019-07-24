Boris Johnson'ın başbakanlığına Cersei'den tüyler ürpertici tepki

Taht Oyunları'nın acımasız karakteri Cersei'yi canlandıran Lena Headey, ABD'de Trump'ın başkanlığının üzerine İngiltere'de Johnson'ın da başbakan olmasına acımasız bir tepki gösterdi.

Taht Oyunları (Game of Thrones/GoT) dizisinin önde gelen karakterlerinden Cersei'yi canlandıran İngiliz kadın oyuncu Lena Headey, ABD Başkanı Donald Trump'ta simgeleşen yeni tip lider furyasına son halka olarak İngiltere'de Boris Johnson'ın eklenmesine sinemasal bir tepki gösterdi.

© AP Photo / Evan Agostini Game of Thrones oyuncusu Lena Headey: Weinstein'ı reddettiğimde çok öfkelendi

Daha önce Trump'ın başkanlığını Twitter mesajıyla iğnelemiş olan Lena Headey, gafları, skandalları, sınır tanımayan popülist söylemiyle tanınan Boris Johnson'ın İngiliz Muhafazakar Partisi liderliğine seçilerek başbakan koltuğuna oturmasına ise Instagram'dan görsel paylaşımıyla tavır koydu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör FUCK. Lena Headey (@iamlenaheadey)'in paylaştığı bir gönderi ( 24 Tem, 2019, 12:02öö PDT )

© REUTERS / Lucas Jackson De Niro 'Sadece tek bir şey söylemek istiyorum' diyerek Trump'a küfretti

Efsane yönetmen Stanley Kubrick’in unutulmaz korku filmi The Shining’i izleyenlerin korkulu rüyası haline gelen ikiz kız kardeşlerin fotoğrafını paylaşan İngiliz kadın oyuncu, orjinallerinin kafalarının yerine iki yakın arkadaş olan ve ruh ikizliklerine dair spekülasyon yapılan Trump ile Johnson'ı yerleştirdi.

Cersei bu fotomontajı "FUCK" mesajıyla paylaşmayı da ihmal etmedi.