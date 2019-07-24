İsviçre'de bankalar kredi kullanıcılarına ek ödeme yapmaya başladı

Ekonomi haber sitesi Bloomberg’in aktardığına göre İsviçre’de bazı bankalar, kredi kullanmak isteyenlere eksi faizle kredi sağlamaya başladı.

Durumun İsviçre Ulusal Bankası’nın uyguladığı yıllık eksi 0.75’lik faizle ilgili olduğu belirtilen haberde, kredi kuruluşlarının fazladan aktifleri tuttukları için merkez bankasına ek ödeme yapmak sorunda kaldıkları kaydedildi.

Habere göre boşta olan kaynakları kredilere dönüştürerek, Merkez Bankası’nın faizine göre daha düşük, fakat yine de eksi değerdeki faizle kredi kullanıcılarına sunmak bankalar için daha karlı. Bu durum, aldıkları paranın daha azını iade eden kredi kullanıcılarını da memnun ediyor.

Şu anda Zurcher Kantonalbank ve Grisons Cantonal Bank’ın bu şema üzerinden çalıştıkları belirtilen haberde, Zürih, Cenevre ve Bern kantonlarındaki bankaların uyguladıkları faizlerin ise düşük olsa da artı kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Buna benzer uygulamanın Danimarka, İsveç ve Japonya’da da kullanıldığı ifade ediliyor.