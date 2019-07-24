AB’den Johnson’a uyarı: Anlaşmasız Brexit ekonomik açıdan büyük zarar verir

Belçikalı Guy Verhofstadt başkanlığında toplanan Avrupa Parlamentosu’nun Brexit’i Yönlendirme Grubu, görüşme sonrasında Avrupa Birliği ve İngiltere arasında devam eden Brexit krizinin geleceğine dair yorumların içerdiği bir bildirge yayınladı.

Yayınlanan bildirgede, “Her iki tarafa da aynı şekilde zarar vermese bile, anlaşmasız bir çıkış ekonomik olarak çok zarar verebilir" denildi. İngiltere'nin AB ile bir anlaşma yapmaksızın birlikten ayrılması ihtimalinin de değerlendirildiği açıklamada, "AB ile İngiltere arasında yapılan herhangi bir düzenleme veya mini anlaşma ile tazmin edilmeyecektir" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Konuya ilişkin dün açıklama yapan AB Başmüzakerecisi Michel Barnier ise, “AB’den ayrılma anlaşmasının onaylanmasını kolaylaştırmak ve düzenli bir Brexit'in onaylanmasını sağlamak için Başbakan Boris Johnson ile yapıcı bir şekilde çalışmayı dört gözle beklediğini" ifadelerini kullanmıştı.