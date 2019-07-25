Letonya, Rossiya Segodnya'ya ait haber sitesini engelledi

Letonya yönetimi, Sputnik'in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'na ait baltnews.lv haber sitesini Ukrayna'nın egemenliğini tehdit ettiği iddiasıyla engelledi.

Letonya'daki ulusal alan adlarını yöneten Letonya Üniversitesi Matematik ve Bilişim Enstitüsü'nden siteye gönderilen bildirimde "NCI.LV, 24.07.2019'da baltnews.lv alan adını askıya aldı ve veri tabanını engelledi" ifadeleri yer aldı.

Belgeye göre haber sitesi, Letonya Dışişleri Bakanlığı'nın 'baltnews.lv alan adının Ukrayna'nın egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit eden eylemlere yönelik kısıtlama önlemleriyle ilgili AB Konseyi yönetmeliğinin hükümlerini ihlal ettiği' kararına istinaden erişime kapatıldı.

Belgede, 'ihlalde bulunanlara' ceza verileceği de kaydedildi.