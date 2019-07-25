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14:03 25 Temmuz 2019
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    Trump'ın diplomasi çabaları sonuç vermedi: İsveç'te kavgaya karışan rapçi ASAP Rocky saldırıyla suçlandı

    © AP Photo / Taylor Jewell
    Avrupa
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    ABD Başkanı Donald Trump’ın da serbest bırakılması için devreye girdiği rapçi ASAP Rocky’nin İsveç’te saldırı suçundan yargılanacağı açıklandı.

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    Trump, İsveç’te gözaltına alınan rapçi için devreye girdi
    Savcı Daniel Suneson, ASAP Rocky ile ekibinde bulunan iki kişi hakkında dava açılmasına karar verdiklerini belirtti. Suneson, ‘provokasyon ve meşru müdafaa’ savunmalarına karşılık söz konusu üç kişinin suç işlediği sonucuna vardıklarını ifade etti.

    Üç kişinin mahkeme için tarih belirlenene kadar gözaltında tutulacağı kaydedildi.

    NE OLMUŞTU?

    Gerçek adı Rakim Mayers olan ASAP Rocky, 30 Haziran’da İsveç’in başkenti Stockholm'de düzenlenen Smash X Stadion hip-hop festivalinde sahne almadan önce bir sokak kavgasına karışmıştı.

    Iowa Public Radio / John Pemble
    ABD'de 4 binden fazla çalışanına Tupac'ın şarkı sözlerini gönderen yönetici istifaya zorlandı
    Rapçi, yaralanma ile biten sokak kavgası sonucu 3 Temmuz’da gözaltına alınmıştı.

    ABD’de pek çok ünlü ASAP Rocky’nin serbest bırakılması için çağrıda bulunurken, Donald Trump da devreye girmişti. İsveç Başbakanı Stefan Löfven’i arayan Trump, Rocky’ye şahsen kefil olduğunu söylemişti.

    Löfven ise, 'İsveç'te herkesin yasalar önünde eşit olduğunu' söyleyerek Trump'a yanıt vermişti.

    ASAP Rocky, Instagram hesabından bir video paylaşarak iki adam tarafından takip edildiğini duyurmuş, daha sonra bu adamların saldırdığını savunmuştu.

    Adamlardan birinin rapçinin korumasıyla tartıştığı, ona kulaklıkla vurduğu ve daha sonra ekibi takip ettiği iddia ediliyordu.

    Koruma, görgü tanıklarından birine “Onu gerçekten fena benzetebilirdim. Onu tanımıyorum bile, bizi takip ediyor. Bizi rahat bırakmasını söyle” derken ASAP Rocky de “Bu çocuklarla sorun istemiyoruz, kavga etmek istemiyoruz. Tam 4 bloktur bizi takip ediyorlar” ifadelerini kullandı.

    Ortaya çıkan başka bir görüntüde ise, rapçi ve arkadaşları adamı yere yatırarak, yumruk ve tekme atarken görülüyordu.

    Etiketler:
    Kavga, ASAP Rocky, Donald Trump, yargılama, Dava, ABD'li rapçi, Saldırı, Stockholm, İsveç
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