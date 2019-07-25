Yeni başbakanın sevgilisi moda ikonu oldu: Giydiği elbise saatler içerisinde tükendi

İngiltere'de Theresa May'in istifa ettiği Muhafazakar Parti liderliğine seçilerek yeni başbakan olan Boris Johnson, dün 10 Numara'nın önünde ilk konuşmasını yaparken, kız arkadaşı Carrie Symonds da 'moda gurularının' odağındaydı. Symonds'ın televizyonlarda görünmesinin ardından giydiği elbise saatler içerisinde tükendi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması sürecine verilen ad olan Brexit'in en coşkun savunucularından Boris Johnson, Muhafazakar Parti üyelerinden 92 bin 153'ünün oyunu alarak liderliğe geldi. Dün, 2. Elizabeth'in elini öperek hükümeti kurmakla görevlendirmesini kabul eden Johnson, ardından Başbakanlık konutu Downing Street 10 Numara önünde ilk konuşmasını yaptı.

Johnson'ın birlikte yaşadığı ve seçimlerden önce evden gelen bağrışmalar üzerine komşularının polis çağırmasıyla gündeme gelen partneri Carrie Symonds da yeni başbakanın konuşmasını dinleyenler arasında ilk yerini aldı.

Symonds'ın televizyon ekranlarında uzun pembe ve çiçek desenli elbisesiyle görünmesinin ardından sosyal medyada bazı kullanıcıların 'moda' yorumları gecikmedi.

Dahası, İngiliz medyasında Symonds'ın 'Ghost' isimli mağazadan 120 euro'ya aldığı elbisenin saatler içerisinde tükendiğini yazdı.

Pembe elbiseyi övenler arasında ITV'de yayınlanan İngiltere'nin popüler sabah programlarından 'Good Morning Britain'in (Günaydın İngiltere) sunucusu gazeteci Piers Morgan'ın da olduğu belirtilen haberlerde 'Symonds moda ikonu oldu' başlığı yer aldı.

Morgan'ın Symonds için esprili bir dille "İngiltere’nin moda uzmanı olarak kapasitemden bahsetmişken, Symonds’un elbisesini çok beğendim" yazdığı görüldü.

Speaking in my capacity as Britain’s fashion expert, I loved ⁦@carriesymonds⁩’ dress. 👍 pic.twitter.com/2HhDgtVcKq — Piers Morgan (@piersmorgan) July 24, 2019

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