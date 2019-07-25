Yeni başbakanın sevgilisi moda ikonu oldu: Giydiği elbise saatler içerisinde tükendi

Johnson'ın birlikte yaşadığı ve seçimlerden önce evden gelen bağrışmalar üzerine komşularının polis çağırmasıyla gündeme gelen partneri Carrie Symonds da yeni başbakanın konuşmasını dinleyenler arasında ilk yerini aldı.
Symonds'ın televizyon ekranlarında uzun pembe ve çiçek desenli elbisesiyle görünmesinin ardından sosyal medyada bazı kullanıcıların 'moda' yorumları gecikmedi.
Dahası, İngiliz medyasında Symonds'ın 'Ghost' isimli mağazadan 120 euro'ya aldığı elbisenin saatler içerisinde tükendiğini yazdı.
Pembe elbiseyi övenler arasında ITV'de yayınlanan İngiltere'nin popüler sabah programlarından 'Good Morning Britain'in (Günaydın İngiltere) sunucusu gazeteci Piers Morgan'ın da olduğu belirtilen haberlerde 'Symonds moda ikonu oldu' başlığı yer aldı.
Morgan'ın Symonds için esprili bir dille "İngiltere’nin moda uzmanı olarak kapasitemden bahsetmişken, Symonds’un elbisesini çok beğendim" yazdığı görüldü.
Speaking in my capacity as Britain’s fashion expert, I loved @carriesymonds’ dress. 👍 pic.twitter.com/2HhDgtVcKq— Piers Morgan (@piersmorgan) July 24, 2019
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