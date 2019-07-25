Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar: Niyetimiz, Maraş’ın Türk idaresinde yerleşime açılması

'KKTC YOLUNA DEVAM EDİYOR'
“KKTC yoluna devam ediyor" diyen Tatar şöyle devam etti: "20 Temmuzu hep birlikte kutladık. Barış Harekâtının 45’inci yıldönümünde gelinen aşamada, Sayın Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söyledi. Bizim için önemli olan KKTC’nin ekonomik yapısını güçlendirmek, halkımıza daha fazla umut verebilmek."
Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlayabileceğini de işaret eden Tatar, "Ama Rum tarafının tutumu bellidir” dedi.
9 Ağustos’ta, Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis'in bir araya geleceğini hatırlatan Tatar, “Esas itibariyle bize düşen, KKTC’yi daha iyi yönetmek, bazı yapısal reformlarla KKTC ekonomisini daha etkili daha verimli daha üretken noktaya getirmek için çalışmaktır” dedi.
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