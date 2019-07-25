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17:05 25 Temmuz 2019
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    Norveç'te 'Rus sombalığı işgali' alarmı: Biyoçeşitliliği tehdit ediyor, öldürülmeleri gerekir

    CC BY 2.0 / Bering Land Bridge National Preserve
    Avrupa
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    Norveçli uzmanlar, ülke sularına bu yıl her zamankinden daha fazla giriş yapan 'Rus sombalığı' olarak bilinen kambur sombalığı akınına karşı uyarılarda bulundu.

    Beluga Whale
    © REUTERS / PETER NICHOLLS
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    Norveç'te bazı basın kuruluşları ve politikacılar tarafından sık sık dile getirilen 'Rus işgali' tezleri gündemdeki yerini korurken, ülke Rusya'dan gelen başka bir 'işgalle' karşı karşıya: Rus sombalıkları. 

    Ülke sularına bu yıl her zamankinden daha geniş çaplı bir Rus sombalığı akını yaşandığı öğrenildi.

    'Pembe sombalığı' veya 'kambur sombalığı olan ancak genellikle 'Rus sombalığı' olarak bilinen balıkla ilgili konuşan Norveçli tatlı su biyoloğu ve 'Naturtjenster i Nord' şirketinin müdürü Rune Muladal, söz konusu işgalin artarak devam ettiğini belirtti ve "Bu yıl özellikle kuzeyde olmak üzere ülkedeki nehirlerde yerel balıklardan daha çok Rus sombalığı görmekten korkuyoruz" dedi. 

    Yerel uzmanlar ve araştırmacılara göre, söz konusu istila kısa sürede 'kalıcı bir işgale dönüşme' riski taşıyor. 

    'NEHİRLERİ İŞGAL EDİYORLAR'

    Konuyla ilgili konuşan bir diğer isim olan Kirkenes sakini Øystein Hansen de, "Buradaki nehirleri işgal ediyorlar, bu sabah yaklaşık 500 'Rus' yakaladım" ifadelerini kullandı. 

    Rusya Dışişleri Bakanlığı
    © Sputnik / Natalia Seliverstova
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    Rus sombalıklarının 'işgali' sürecinde cephe hattının ise ülkenin kuzeyindeki Finnmark bölgesi olduğu belirtildi. 

    Kambur sombalıklarının artan nüfusunun 'rekor düzeylere ulaşması' beklenirken, uzmanlar sombalıklarının iki yıllık göç zincirlerini hesaplayarak 2021'de gerçekleşmesi beklenen bir sonraki akıma hazırlandıklarını belirtti. 

    Norveç Doğal Araştırma Enstitüsü'nden (NINA) Henrik Berntsen de "2017 yılındaki akının yalnızca bir tesadüf olabileceği konusunda emin olamadık. Şimdi iki sezon geçti ve gelecekte de benzerini yaşayabileceğimizi şimdiden söyleyebiliriz" dedi.

    'İŞGAL HALA ÖNLENEBİLİR'

    Bersten ayrıca, sombalıklarının henüz yumurtlamaya başlamadıklarını, Ağustos ayı ortalarında yumurtlamaya başlayan balıkların yumurtlamalarına engel olunursa 'işgalin hala önelenebilir olduğunu' savundu.

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    © REUTERS / Alvaro Vidal
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    Öte yandan, 'işgal' riski taşıyan sombalıklarının ise 'istilacı yabancı tür' olarak tanımlandığı öğrenildi. 

    Tromsø Üniversitesi profesörü ve NINA araştırmacısı Eva Thorstad da, Rus sombalığı akınının bölgedeki biyoçeşitliliğe tehdit oluşturduğunu söyledi ve balıkçıları sombalıklarını 'öldürmeleri konusunda uyardı. Ülkenin kuzeyindeki Finnmark bölgesindeki Karpelva'da ise 'işgalcilere' karşı şimdiden tuzaklar kuruldu. 

    Uzmanlar ise, Rus sombalıklarının alınacak önlemlere rağmen bölgenin kuzey sularını 'ele geçireceği' yönünde hemfikir.

    Asıl memleketlerinin Pasifik Okyanusu olduğu bilinen sombalıkları, 1950'lerde Sovyetler Birliği tarafından Karadeniz'e de bırakılmıştı.

    Etiketler:
    istila, Açıklama, işgal, Somon balığı, Norveç, Rusya
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