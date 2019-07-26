Almanya'da 42.6 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı

Almanya Meteoroloji Dairesinden (DWD) yapılan açıklamada, Aşağı Saksonya eyaletinin Lingen kentinde hava sıcaklığının 42.6 derece olarak ölçüldüğü bildirildi.
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Bunun şu ana kadar ülkede ölçülen en yüksek sıcaklık olduğu belirtilen açıklamada, bugün termometrelerin 25 ölçüm istasyonunda 40 derecenin üzerini gösterdiği kaydedildi.
Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Geilenkirchen kentindeki NATO üssünde de dün termometrelerin 40.5 dereceyi gösterdiği açıklanmıştı.
Almanya'da şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık, Bavyera eyaletinin Kitzingen kentinde 6 Temmuz 2015'te ölçülen 40.3 dereceyle kayıtlara geçmişti.
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