Gürcistan'ın eski Savunma Bakanı gözaltına alındı

Gürcistan'ın eski Savunma Bakanı ve 'Kazanan Gürcistan' hareketinin lideri İrakli Okruaşvili, 20-21 Haziran’da Tiflis'te Parlamento binası önündeki protesto olaylarıyla bağlantılı olarak gözaltına alındı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı Merkezi Suç Polisi Dairesi Başkanı Mamuka Çelidze düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan'ın eski Savunma bakanı ve "Kazanan Gürcistan" hareketinin lideri İrakli Okruaşvili’nin gözaltına alındığını duyurdu.

Çelidze, eski savunma bakanının, 20-21 Haziran tarihlerinde parlamento binası önünde gerçekleşen protesto gösterilerini örgütlenmek ve gösterilere katılmak suçlamalarıyla itham edildiğini belirterek, Soruşturma çerçevesinde Okruaşvili ve ona eşlik eden kişilerin, protestocuları zorla Parlamento binasına girmeye çağırıldığı belirlendi” ifadelerini kullandı.

20-21 Haziran tarihlerindeki protesto olaylarıyla ilgili Okruaşvili, Tiflis Şehir Mahkemesi'nde ifade vermişti.