Macaristan'dan AB Komisyonu'na tepki

Macaristan hükümet Sözcüsü İstvan Hollik, yaptığı açıklamada, hükümetin, Macaristan'da yasa dışı göçle mücadele kapsamında hazırlanan ve 'Soros'u durdur' adıyla bilinen, sığınmacıların ülkeye yerleştirilmesinin yasaklanmasını öngören anayasa değişikliğinin arkasında duracağını söyledi.

Macaristan'da geçen yıl anayasa değişikliğinin AB Komisyonu tarafından Avrupa Adalet Divanına sevk edildiğini, ancak hükümetin bu konuda geri adım atmayacağını vurgulayan Hollik, "Hükümet dava için hazır. Macarlar halk oylamasında, parlamento ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde göçmen istemediklerini ve Avrupa Hristiyan kültürünü korumak istediklerini açık bir şekilde ortaya koydu. Macarlar hükümetten, seçmenlerin isteğinin uygulanmasını bekliyor" diye konuştu.

'Soros'u durdur' adlı anayasal değişikliğin yasa dışı göçü organize ve finanse edenleri cezalandırdığını savunan İstvan Hollik, değişikliğin uluslararası anlaşmalara da uygun olduğunu iddia etti.

AB Komisyonu tarafından 25 Temmuz'da yapılan açıklamada, Macar hükümetinin AB'nin daha önce ilettiği endişeleri gidermediğine işaret edilerek, sığınmacılara yardımı cezai suç haline getirmesi ve sığınmacılar için kabul şartlarını sıkılaştırması nedeniyle bu ülkenin Avrupa Adalet Divanı'na sevk edildiği belirtilmişti.

Macaristan'da yasa dışı göçle mücadele kapsamında hazırlanan ve 'Soros'u durdur' adıyla bilinen, sığınmacıların ülkeye yerleştirilmesinin yasaklanmasını öngören anayasa değişikliği, Haziran 2018'de kabul edilmişti.

Yeni düzenlemeye göre, yasa dışı göçü organize eden veya sığınmacılara iltica hakkı almaları için yardımcı olan kişilere hapis cezası öngörülüyor. Ayrıca güvenli bir ülke üzerinden gelen sığınmacılara Macaristan'da iltica başvurusu yapma hakkı tanınmıyor.