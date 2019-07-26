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    U.S. President Donald Trump participates in the Pledge to America's Workers - One year Celebration event in the State Dining Room of the White House in Washington, U.S., July 25, 2019. REUTERS/Leah Millis

    İsveç'ten Trump'a yanıt: Kendisine çok net söyledik, hükümet yargıya müdahale e-de-mez

    © REUTERS / LEAH MILLIS
    Avrupa
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    Rapçi A$AP Rocky'nin serbest bırakılması için Stockholm'e markaj uygulayan ABD Başkanı Donald Trump'ın Başbakan Stefan Löfven'i yargıya müdahale etmediği için kınamasına İsveç hükümeti sözcüsü yanıt verdi.

    © REUTERS / TT NEWS AGENCY
    Trump, İsveçli siyasetçilerin ASAP Rocky için yargıya müdahale etmemesini garipsedi: Harekete geçmekten acizsiniz
    İsveç, ABD'li rapçi A$AP Rocky'yi gözaltına alıp saldırı suçundan yargılayacak olmasına ABD Başkanı Donald Trump'ın gösterdiği tepkilere bir kez daha yanıt verdi.  

    Son olarak Trump'ın İsveç Başbakanı Stefan Löfven'i yargıya müdahale etmediği için kınamasının ardından, İsveç hükümetinin sözcüsünden 'hükümetin davaya müdahil olamayacağı' açıklaması geldi.

    Sözcü "İsveç ve Başbakan Stefan Löfven, hem Beyaz Saray hem de ABD Başkanı ile diyalogda, İsveç'te herkesin yasa önünde eşit olduğu ve hükümetin yasal takibata müdahale edemeyeceği konusunda çok net olmuştur" dedi. 

    Aftonbladet gazetesine konuşan eski Başbakan Carl Bildt de Löfven'in davayla ilgili yorumda bulunmayarak doğruyu yaptığını söyledi.

    Bildt "Bence hükümet Trump'la çamur güreşine girmemekte haklı. Bu onun tarzı, ama İsveç'in olmamalı" dedi.

    © AP Photo / Taylor Jewell
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    ASAP Rocky’nin serbest bırakılması için geçen hafta devreye girdiğinde "Yasalar önünde herkes eşittir" yanıtını alan ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü Twitter hesabından ‘#FreeRocky’ (Rocky’ye özgürlük) etiketiyle şu mesajı paylaştı:

    "Harekete geçmekten aciz Başbakan Stefan Löfven beni hayal kırıklığına uğrattı. İsveç, ABD’deki Afro Amerikan toplumun yarı yolda bıraktı. ASAP Rocky’nin kayıtlarını izledim, baş belaları tarafından takip ve taciz ediliyor. Amerikalılara adil davranın."

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    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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    "ASAP Rocky'ye özgürlüğünü geri verin. İsveç için bir sürü şey yapıyoruz ama karşılığı olmuyor gibi görünüyor. İsveç kendi suç problemine odaklanmalı!" 

    En tanınmış şarkısı 'Praise the Lord' olan 30 yaşındaki şarkıcı, prodüktör, model A$AP Rocky (asıl adı Rakim Mayers) 30 Haziran'da Stockholm'de iki erkekle girdiği sokak kavgasının ardından gözaltına alınmıştı. Davası gelecek hafta görülecek.

    Rakim Mayers, kendisi ve yanındaki iki eşlikçisinin masum olduğunu ve diğer iki erkeğin kendilerini kavgaya kışkırttığını savunuyor. Suçlu bulunurlarsa 2 yıl hapis cezası alabilirler. 

    Etiketler:
    Stefan Löfven, ASAP Rocky, A$AP Rocky, Donald Trump, İsveç, ABD
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