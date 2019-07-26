İtalya kendi sahil güvenlik gemisini limana yanaştırmıyor

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, aşırı sağcı Lig Partisi’nin lideri Matteo Salvini’nin başında bulunduğu İçişleri Bakanlığı, ilginç bir karara imza attı.

Akdeniz’in ortasında bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılan, ardından İtalya sahil güvenlik gemisi Gregoretti’ye transfer edilen 135 sığınmacının İtalya’ya girmesine izin vermemek için Gregoretti gemisi Lampedusa’ya yanaştırılmıyor.

İTALYAN HÜKÜMETİ SIĞINMACILARIN AVRUPA'YA DAĞITILMASI İÇİN AB'YE BAŞVURDU

İtalyan hükümetinin, sahil güvenlik gemisindeki 135 sığınmacının, Avrupa’ya dağıtılması ve bu operasyonu koordine etmesi için Avrupa Komisyonuna resmen talepte bulunduğu ve komisyondan resmi yanıtın beklendiği belirtildi. Rainews24’ün haberine göre, bir Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü, İtalya’nın talebinin bu sabah ulaştığını doğruladı.

Bu arada, İtalyan basını olayı, "İtalyan limanları sadece sığınmacı kurtaran sivil toplum kuruluşlarının gemilerine değil, aynı zamanda İtalyan sahil güvenliğine de kapalı" ifadeleriyle duyurdu.

CAROLA RACKETE OLAYI

Sığınmacıları taşıyan İtalyan sahil güvenlik gemisinin kendi limanına yanaşamaması akıllara Carola Rackete olayını getirdi. Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch, 12 Haziran'da Akdeniz'de 53 sığınmacıları kurtararak kendisine ait Hollanda bayraklı ve Alman Carola Rackete'nin kaptanlığını yaptığı Sea Watch 3 gemisine almıştı. Kaptan Rackete, tüm engellemelere rağmen gemiyi 17 gün denizde bekledikten sonra Lampedusa limanına yanaştırmış ve karaya çıkartmıştı.

Hakkında adli süreç başlatılan ve Agrigento Savcılığınca Akdeniz'de kurtardığı sığınmacıları İtalya'ya getirmek ve Lampedusa Adası'ndaki limana giriş sırasında sahil güvenlik botunun engellemelerine karşı gelerek askerlerin hayatını riske atmakla suçlanan Rackete, ön soruşturma hakimince serbest bırakılmış, daha sonra ifadesi alındıktan sonra ülkesine dönmüştü.

AKDENİZ KIYILARINDA SIĞINMACI KRİZİ

Akdeniz’in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi son yıllarda Afrika’dan Avrupa’ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Umuda yolculuk için denize açılan sığınmacıların bir kısmı denizi geçmeyi başarırken ya da kurtarılırken, bazıları ise denizde can veriyor. Son olarak dün, Uluslararası Göç Örgütü, Libya açıklarında alabora olan botta 150 kişinin kayıp olduğunu ve öldüklerinden endişe edildiğini açıklamıştı.