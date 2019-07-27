Trump ile Johnson, İran ve Brexit meselelerini görüştü

İngiltere Başbakanlığı'ndan bir temsilci yaptığı açıklamada Trump ile Johnson'un, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasından sonra mümkün olan en kısa sürede müzakereleri başlatma konusunda hemfikir olduğunu söyledi.
© AA / Dinendra Haria
Trump ile Johnson'un ağustos ayında Fransa'nın Biarritz kentindeki G7 Zirvesi'nde bir araya geleceği bilgisi verilen açıklamada, "iddialı bir serbest ticaret anlaşması sağlama" taahhüdünün de dile getirildiği vurgulandı.
Açıklamada, Basra Körfezi'nde İran ile yükselen gerilimin de görüşmenin gündemleri arasında yer aldığı belirtilirken, iki ülkenin bu konuda birlikte çalışmasının gerektiğinin vurgulandığı kaydedildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)