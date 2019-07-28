Fransa’da çalınan pasaportları Türkiye ve Yunanistan’daki göçmenlere satan şebeke çökertildi

Fransız medyası, Fransa’da çalınan pasaportları Türkiye ve Yunanistan’daki yasadışı göçmenlere satan 8 kişilik bir şebekenin açığa çıkarıldığını yazdı. Soruşturma 500 pasaportun satıldığını kanıtladı, fakat gerçek sayının ‘4 kat fazla’ olabileceği ifade ediliyor.

Le Parisien gazetesinin haberine göre Fransa’da çalınan pasaportları Türkiye ve Yunanistan’daki yasadışı göçmenlere satan 8 kişilik bir şebeke açığa çıkarıldı.

Habere göre Fransız polisi, Paris’te çalınan pasaportları Türkiye ve Yunanistan’daki yasadışı göçmenlere satan 8 kişiyi gözaltına aldı. 7 erkek ve bir kadın, geçen pazartesi sabahı Paris ve Nice’te yapılan özel operasyonla yakalandı, 6 kişi tutuklandı, 2 kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazetenin aktardığına göre soruşturma, 2016’da iki Belçikalı üzerlerinde 130 pasaportla tutuklandığından bu yana ağın izini sürmeye çalıştı. Ancak ilk ipucuna, geçen yılsonu bu kişilerden biri Paris’te yaşayan Rusya vatandaşı bir kadının hesabına para transferi yaptığında ulaşıldı. Ardından polis, bu kadının Paris’te yaşayan ve daha önce sahte Belçika kimliği taşımaktan yargılanan bir kişiyle ilişkisi olduğunu ortaya çıkardı. Bu kişinin tüm şebeke faaliyetlerini koordine ettiği da ortaya çıktı.

Çetenin kurduğu şema, öncelikle Paris’teki hırsızların çaldığı pasaportlar kendilerinden 20-30 euroya alınmasını, ardından Nice’ya gönderilmesini öngörüyordu. Burada çetenin tutuklu bir başka üyesi, belgelerdeki fotoğrafları ve bazı diğer bilgileri değiştirip, 1 tanesini 500 euroya satılacak hale getiriyordu. Gazeteye konuşan kaynak, bu pasaportların her birinin birkaç bin euro'ya satılabileceğini, fakat belgelerin büyük bir kısmının Türkiye ve Yunanistan’a gönderildiğini iddia etti.

Pasaportların içlerindeki fotoğraflara benzer kişilere satıldığını belirten kaynak, soruşturmanın şimdiye kadar 500 pasaportun satıldığını kanıtladığını, fakat gerçek sayının ‘4 kat fazla’ olabileceğini ifade etti.