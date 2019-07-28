İtalya'da yüksek hızlı tren protestosu

Söz konusu projeye yıllardır karşı çıkan ve "Yüksek Hızlı Trene Hayır" (NO TAV) hareketi altında örgütlenen binlerce kişi, hükümetin projeye destek vereceğini açıklamasının ardından projenin önemli şantiyelerinden Chiomonte'ye yürüdü. NO TAV, yürüyüşe katılanların sayısını 15 bin olarak duyurdu.
Projenin geçeceği güzergah üstündeki Susa Vadisi'nde başlayan yürüyüş, Chiomonte'deki şantiye yakınlarına kadar sürdü. Şantiye çevresine gelindiğinde yüzlerini gizleyen bir grup, güvenlik önlemlerini aşarak şantiyenin ilk bariyerlerine kadar ulaştı.
Torino Emniyeti, güvenlik önlemlerini aşarak şantiyeye girmeye çalışan 40 kişinin tespit edildiğini ve haklarında işlem yapılacağını açıkladı.
HÜKÜMETTEN AB'YE TAAHHÜT
Koalisyonun başındaki isim teknokrat Başbakan Giuseppe Conte'nin, daha önce "İtalya'ya hizmet ettiğini sanmıyorum" ifadelerini kullandığı proje hakkında bu hafta ortasında, "Yapılmaması İtalya'ya daha pahalıya mal olacak." yorumunu yapması, son bir senedir akıbeti belirsiz olan projeye başka bir yön verdi.
Son olarak Başbakan Conte'nin M5S'e projenin durdurulmasına yönelik parlamentodan karar çıkarması gerektiğini işaret etmesi ve M5S'in de parlamentoda en çok sandalyesi bulunan siyasi grup olmasına rağmen bu gücünün bulunmaması, hükümetin projeyi desteklemesinin önünü açtı.
La Repubblica gazetesinin haberinde, söz konusu mektuba Bakan Toninelli'nin imza koymadığı ve böyle bir mektupta bakanın imzasının şart olmadığı da belirtildi.
İtalya ve Fransa'nın ortaklaşa yapımını üstlendiği Torino-Lyon arasındaki ulaşım süresini kısaltacak yeni hattaki 57 kilometrelik tünel tartışma konusu olmuştu.
Tünelin hem yüksek maliyetli olması hem de geçeceği güzergahta daha önce tespit edilen uranyum ve amyant kaynaklarının insan sağlığını olumsuz etkileyeceği iddiaları nedeniyle ülkede proje karşıtı kalabalık bir kesim bulunuyor.
Proje karşıtlarının 2011'de düzenlediği protestoların büyük bir kısmında şiddet olayları yaşanmıştı.
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