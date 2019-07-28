Kayıt
03:11 28 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İtalya'da yüksek hızlı tren protestosu

    İtalya'da yüksek hızlı tren protestosu

    © REUTERS / MASSIMO PINCA
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 13

    İtalya'nın Torino kentiyle Fransa'nın Lyon kenti arasında yapımı yıllardır süren yeni yüksek hızlı tren hattına İtalyan hükümetinin yeşil ışık yakmasının ardından binlerce kişi şantiye yakınlarında eylem yaptı.

    Söz konusu projeye yıllardır karşı çıkan ve "Yüksek Hızlı Trene Hayır" (NO TAV) hareketi altında örgütlenen binlerce kişi, hükümetin projeye destek vereceğini açıklamasının ardından projenin önemli şantiyelerinden Chiomonte'ye yürüdü. NO TAV, yürüyüşe katılanların sayısını 15 bin olarak duyurdu.

    NO TAV hareketinin eski liderlerinden Alberto Perino, yürüyüşte yaptığı konuşmada, projeye karşı olduğunu söyleyen koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'ni (M5S) işaret ederek, Bizi sattılar, aynı diğerleri gibi. Bizimle dalga geçmeyin. Şu bir sene içerisinde bir kere bile 'Yüksek hızlı trene hayır.' demediniz ifadelerini kullandı.
    © REUTERS / MASSIMO PINCA
    NO TAV hareketinin eski liderlerinden Alberto Perino, yürüyüşte yaptığı konuşmada, projeye karşı olduğunu söyleyen koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'ni (M5S) işaret ederek, "Bizi sattılar, aynı diğerleri gibi. Bizimle dalga geçmeyin. Şu bir sene içerisinde bir kere bile 'Yüksek hızlı trene hayır.' demediniz" ifadelerini kullandı.

    Projenin geçeceği güzergah üstündeki Susa Vadisi'nde başlayan yürüyüş, Chiomonte'deki şantiye yakınlarına kadar sürdü. Şantiye çevresine gelindiğinde yüzlerini gizleyen bir grup, güvenlik önlemlerini aşarak şantiyenin ilk bariyerlerine kadar ulaştı.

    Burada göstericilerle emniyet güçleri arasında arbede yaşandı. Şantiye kapılarını kırmaya çalışan, taş ve ses bombası atan protestocu gruba, güvenlik görevlileri göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.
    © REUTERS / MASSIMO PINCA
    Burada göstericilerle emniyet güçleri arasında arbede yaşandı. Şantiye kapılarını kırmaya çalışan, taş ve ses bombası atan protestocu gruba, güvenlik görevlileri göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

    Torino Emniyeti, güvenlik önlemlerini aşarak şantiyeye girmeye çalışan 40 kişinin tespit edildiğini ve haklarında işlem yapılacağını açıkladı.

    HÜKÜMETTEN AB'YE TAAHHÜT

    © DHA /
    Hızlı tren inşaatı sırasında lahit bulundu
    Aşırı sağcı Lig Partisi ile düzen karşıtı M5S'in oluşturduğu koalisyon hükümetinde, Torino-Lyon yeni yüksek hızlı tren projesine Lig Partisi başından beri destek verirken, M5S ise sert şekilde karşı çıkıyordu. Lig Partisi lideri Matteo Salvini de bir süredir M5S'i büyük projelere "hayır" demekle ve böyle yaparak İtalya'nın ilerlemesini engellemekle suçluyordu.

    Koalisyonun başındaki isim teknokrat Başbakan Giuseppe Conte'nin, daha önce "İtalya'ya hizmet ettiğini sanmıyorum" ifadelerini kullandığı proje hakkında bu hafta ortasında, "Yapılmaması İtalya'ya daha pahalıya mal olacak." yorumunu yapması, son bir senedir akıbeti belirsiz olan projeye başka bir yön verdi.

    TCDD, tren
    © AA /
    Yüksek Hızlı Tren’e de yolcu garantisi verilmiş
    Koalisyon hükümetinde Lig Partisi ile parlamentodaki diğer partiler ve Başbakan Conte'nin son çıkışı, projeye karşı çıkanlar cephesinde M5S'i tek başına bıraktı.
    Son olarak Başbakan Conte'nin M5S'e projenin durdurulmasına yönelik parlamentodan karar çıkarması gerektiğini işaret etmesi ve M5S'in de parlamentoda en çok sandalyesi bulunan siyasi grup olmasına rağmen bu gücünün bulunmaması, hükümetin projeyi desteklemesinin önünü açtı.

    Moskova hızlı tren hattı
    © Sputnik / Ruslan Krivobok
    ‘Moskova-Kazan hızlı tren yolu, bir köprü niteliği taşıyor’
    Buna göre, Conte hükümetinde M5S'li Danilo Toninelli'nin başında bulunduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, dün akşam Avrupa Birliği'ne (AB) gönderdiği mektupla İtalyan hükümetinin projeye bağlılığını ve desteğini resmen teyit etti.

    La Repubblica gazetesinin haberinde, söz konusu mektuba Bakan Toninelli'nin imza koymadığı ve böyle bir mektupta bakanın imzasının şart olmadığı da belirtildi.

    İtalya ve Fransa'nın ortaklaşa yapımını üstlendiği Torino-Lyon arasındaki ulaşım süresini kısaltacak yeni hattaki 57 kilometrelik tünel tartışma konusu olmuştu.
    Tünelin hem yüksek maliyetli olması hem de geçeceği güzergahta daha önce tespit edilen uranyum ve amyant kaynaklarının insan sağlığını olumsuz etkileyeceği iddiaları nedeniyle ülkede proje karşıtı kalabalık bir kesim bulunuyor.
    Proje karşıtlarının 2011'de düzenlediği protestoların büyük bir kısmında şiddet olayları yaşanmıştı.

    İlgili konular:

    Hindistan'da hızlı tren raydan çıktı: En az 90 ölü, 150 yaralı
    Haydarpaşa hızlı tren için gar olacak
    Etiketler:
    AB, Alberto Perino, hızlı tren, Lyon, Torino, Fransa, İtalya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Miss MAXIM 2019 yarışmasına katılan kızlar sahnede.
    MAXIM dergisi Rusya’nın en güzel kızını seçti
    Karikatür
    ABD'den Türkiye'ye 'S-400'leri kullanmayın' mesajı
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet