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03:53 29 Temmuz 2019
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    İtalya- sığınmacı

    İtalyan sahil güvenlik gemisi kendi limanına yanaşabildi: Sığınmacılar gemiden indirilmedi

    © REUTERS / Antonio Parrinello
    Avrupa
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    İtalya’nın, Akdeniz'den kurtardığı sığınmacılarla dolu olduğu için limanlarına yanaştırmadığı sahil güvenlik gemisinin Sicilya Adası'ndaki Augusta Limanı'na yanaşmasına izin verilirken, sığınmacılar gemide tutulmaya devam ediliyor.

    İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından sığınmacıları taşıyan ve limanlara yanaştırılmayan sahil güvenlik gemisi Gregoretti'ye ilişkin yazılı açıklama yapıldı. 

    Libya- sığınmacı- İtalya
    © REUTERS / Darrin Zammit Lupi
    İtalya kendi sahil güvenlik gemisini limana yanaştırmıyor

    Açıklamada, 25 Temmuz'da çok sayıda sığınmacı botunun Avrupa kıyılarına ulaşmak için Libya'dan Akdeniz'e açıldığı belirtilirken, bu botlardan birinin Libya'nın Khoms açıklarında batan sığınmacı botu olduğu, 3 bota Libya Sahil Güvenliğinin müdahale ettiği, 3 botun ise Malta arama-kurtarma bölgesine kadar ilerlediği ifade edildi. 

    Malta'nın 3 bottaki 100 kadar sığınmacıyı kurtardığı ve İtalya'nın yardımını istediği, İtalya'nın da sahil güvenlik gemisi Gregoretti ve 1 mali polis devriye botuyla 141 sığınmacıyı kurtardığı kaydedildi. 141 sığınmacıdan 6'sının sağlık koşullarının kötüleşmesi nedeniyle Lampedusa'da bırakıldığı aktarılan açıklamada, içinde 135 sığınmacı bulunan Gregoretti gemisinin ise Catania açıklarına sevk edildiği belirtildi.

    Bu bölgede de dün gece deniz ve hava koşullarının kötüleşmesi sebebiyle Gregoretti gemisinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Danilo Toninelli'nin onayı ile Augusta Limanı'na yönlendirildiği ifade edildi. 

    Sahil Güvenlik açıklamasında ayrıca, gemide tutulan sığınmacılara her türlü tıbbi yardımın yapıldığı ve İçişleri Bakanlığının Avrupa Birliği'ne kurtarılan bu sığınmacıların yeniden dağıtımına ilişkin başvurusuna yanıt beklendiği bildirildi. 

    131 SIĞINMACININ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

    İtalyan Rainews24’ün haberine göre, Augusta’ya gelen sahil güvenlik gemisinden şu ana kadar 135 sığınmacıdan sadece hamileliğinin 8'inci ayında olan bir sığınmacı kadın ile eşi ve iki küçük çocuğunun indirilerek hastaneye götürüldüğü belirtildi. Gemide kalan 131 sığınmacının ise bekleyişi sürüyor.

    © REUTERS / Guglielmo Mangiapane
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    Gregoretti gemisi, geçen cuma günü Lampedusa Adası'na yanaşmak istemiş, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin yönetimindeki bakanlık, sığınmacıları taşıdığı için kendi sahil güvenlik gemisine izin vermemişti. İtalyan basını bu olayı, "İtalyan limanları sadece sığınmacı kurtaran sivil toplum kuruluşlarının gemilerine değil, aynı zamanda İtalyan sahil güvenliğine de kapalı" ifadeleriyle duyurmuştu. 

    İtalyan hükümeti, Gregoretti gemisindeki sığınmacıların güvenli limanlara tahliyesi için Avrupa Komisyonuna "sığınmacıların Avrupa’da dağıtımı ve bu işin koordinesini üstlenmesi" için resmen talepte bulunmuş, bu talebe yanıt gelene dek sığınmacıların indirilmesine izin verilmeyeceğini açıklamıştı. 

    Akdeniz’in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi son yıllarda Afrika’dan Avrupa’ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

    Umuda yolculuk için denize açılan sığınmacıların bir kısmı denizi geçmeyi başarırken ya da kurtarılırken, bazıları ise denizde can veriyor.

    Son olarak 25 Temmuz Perşembe günü Uluslararası Göç Örgütü, Libya açıklarında alabora olan botta 150 kişinin kayıp olduğunu ve öldüklerinden endişe edildiğini açıklamıştı.

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