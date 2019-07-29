Litvanya’da Sputnik sitesine erişim tekrar açılıyor

Sputnik’ten yapılan açıklamada, “Düzenleyici kurumun verdiği bilgiye göre, siteye erişim 1 Ağustos 2019 tarihinde açılacak. İlgili karar, güya telif hakkıyla korunan içerik siteden kaldırıldıktan sonra alındı” dendi.

Litvanya Radyo ve Televizyon Komisyonu, 10 Temmuz günü, Litvanya Radyo ve Televizyonu’na (LRT) ait materyallerin izinsiz olarak kullanıldığı gerekçesiyle Sputnik Litvanya sitesine erişimi engelleme kararı almıştı. Karar, 12 Temmuz günü Vilnius Bölge İdare Mahkemesi tarafından onaylanmıştı.

Litvanya kanunlarına göre, engellenen siteler, telif hakkıyla korunan içerik kaldırıldıktan 5 iş günü içerisinde tekrar erişime açılıyor.