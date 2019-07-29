Ukrayna'da güvenlik servisine reform planı

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Danilyuk, değişikliklerin “gerçek” olabilmesi için yasa değişikliklere ihtiyaç olduğunu söyledi.

24tv’nin aktardığına göre Danilyuk, “Gündemimizde, güvenlik alanındaki reform var. SBU reform edilmeden diğer reformlar tamamen anlamsız olacak” ifadelerini kullandı.

Yapılması gerekenleri sıralayan Danilyuk, “Öncelikle SBU daha güçlü hale gelmeli ama bir tek önemli alanda, bu da karşı istihbarat. İkincisi, SBU’ya özgü ek fonksiyonlar yok edilmeli, örneğin ekonomik alan ve yolsuzlukla mücadele” dedi.

Danilyuk, Ukrayna’nın uluslararası partnerlerinin de SBU’yu reform etme fikrine destek verdiğini kaydetti.

Vladimir Zelenskiy, devlet başkanlığı görevine geldikten hemen sonra SBU’da kadro değişiklikleri başlamıştı. Servisin Başkanı Vasiliy Gritsak dahil tüm üst düzey yetkililer görevlerden alınmıştı.