Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar'dan Miçotakis'e: Kıbrıs'ın gerçeklerini göremiyorlar

Başbakan Tatar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve beraberindekileri kabul etti.

Heyeti kabulde Miçotakis'in Kıbrıs'ı ziyareti ile ilgili açıklamalar yapan Tatar, “Kıbrıs’ın gerçeklerini göremiyorlar. Kıbrıs da güya sadece bir halk vardır o da Rum halkı. Kıbrıs Türk halkının haklarından, çıkarlarından, menfaatlerinden ve hassasiyetlerinde haberleri yok gibi bir açıklama yaptılar ve Kıbrıslı Türkler olarak bizim bunlara olumlu bakmamız mümkün değildir. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu yolumuz da KKTC yoludur” dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, geleneksel ilk yurt dışı ziyaretini Kıbrıs'a yaparak, Rum lider Nikos Anastasiadis ile Lefkoşa'da bir araya geldi. Miçotakis, Kıbrıs'ın enerji alanındaki meydan okumaların tırmanmasına karşı Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin (AB) desteğini alacağını söyledi. Miçotakis ayrıca, bölgeye ilişkin önceliklerinin 'Türk işgalinin son bulması' olduğunu açıkladı.