Poroşenko, ailesiyle birlikte Ukrayna'dan ayrıldı

Ukrainskaya Pravda gazetesinin, sınır hizmetlerindeki kaynaklarından aktardığına göre, eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko Türkiye'ye uçtu.

Bununla birlikte ailesinin bazı fertlerinin geçtiğimiz hafta ülkeden ayrıldığı belirtildi.

Bir kaynak, "Poroşenko ve ailesinin geri kalanı ise pazar günü gitti. İstanbul’a uçtular" diye anlattı.

Poroşenko, 26 Temmuz’daki açıklamasında, tatil amacıyla Ukrayna'dan ayrılma niyetini bildirmişti.