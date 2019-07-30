İsveç Başbakanı Löfven'den Trump'a 'ASAP Rocky' yanıtı: Yargı sistemimiz pazarlığa açık değil

ABD Başkanı Donald Trump, ASAP Rocky'nin serbest bırakılması için başvuru yapmış ancak İsveç Başbakanı Stefan Löfven Trump’a yanıt vermemişti.
Sessizliğini bozan Löfven, basına yaptığı açıklamada, "İsveç yargı sistemi pazarlığa açık değildir" dedi.
Löfven, "İsveç'te bağımsız bir yargı sistemi var. Kimin aradığı ve atılan tweet'lerin bir önemi yok. Ayrıca bu konuda Trump ile bir diyalog kurmak gibi nedenim yok" ifadelerini kullandı.
Löfven svarar på kritik från Trump: "spelar ingen roll vem som ringer" https://t.co/jmoeKVZOPB via @Svenska_Yle— Svenska Yle Nyheter (@svenska_yle) July 29, 2019
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