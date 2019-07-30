Johnson ve sevgilisi gelenekleri bozdu: Evlenmeden 11 Numara'ya taşınan ilk başbakan olacak

İngiltere, 55 yaşındaki Johnson ve 31 yaşındaki kız arkadaşının Downing Street'teki başbakanlık resmi konutu ve çalışma ofisi 10 Numara'ya 'evlenmeden taşınan' ilk çift olacağını konuşurken, çiftten beklenmedik bir adım daha geldi.
10 NUMARA KÜÇÜK GELDİ
İngiliz medyasında, Johnson ve kız arkadaşının daha büyük olduğu için 11 Numara'yı tercih ettikleri belirtiliyor.
10 Numara'da 2 yatak odası bulunurken, 11 Numara'da ise 4 yatak odası yer alıyor.
Daha geniş bir eve taşınmak isteyen Johnson'ın daha fazla vergi ödeyip ödemeyeceği tatışılırken, sözcüsünden "Vergi mükellefine herhangi bir ek maliyet yapılmayacaktır" açıklaması gelmesi ise yeni bir tartışma yarattı.
11 Numara'da daha önce Johnson seçildiğinde ilk istifa eden isim olan Maliye Bakanı Philip Hammond yaşıyordu.
10 Numara'ya ise Theresa May döneminde İçişleri Bakanlığı görevini yürüten ancak yeni kabinede Maliye Bakanlığı yapacak Sajid Javid'in taşınacağı konuşuluyor.
Taşınma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Johnson hem evlenmeden Down Street'e taşınan hem de 11 Numara'yı tercih eden ilk başbakan olacak.
Çift, Johnson başbakan seçilmeden önce, evlerinden bağrışmalar gelmesi üzerine komşularının polis çağırmasıyla gündeme gelmişti.
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