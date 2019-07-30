'Ukrayna'nın Kırım'ın statüsü için önerdiği uluslararası platform anlamsız'

"Eğer bugün Kırım'ın statüsü pek çok ülkeyi, diplomatı, politikacıyı endişelendiren önemli bir uluslararası sorun olsaydı, bu platform çok uzun zaman önce kendiliğinden kurulurdu ve hiç kimse Ukrayna'nın fikrini hiçbir şekilde dikkate almazdı" diye devam eden Bobkov, ancak böyle bir platform kurulmadığını ve bu gerçeğin platform düşüncesinin anlamsız olduğunu gösterdiğini vurguladı.
Kırım'ın statüsü konusunun uluslararası gündemden kalktığını ve uluslararası toplumun yaptırımların oluşturduğu durumdan yüzünün akıyla çıkmak için bir yol aradığını kaydeden Bobkov, birçok ülkedeki iş çevrelerinin yarımadayla işbirliği yapmak istediğini sözlerine ekledi.
Kiev yönetiminin Kırım'ı geri alma planları yaptığını anlatan Ukrayna Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi Anton Korineviç, bunun için Türkiye ve ABD'yi de kapsayan uluslararası platform kurulmasını önerdiklerini söylemişti.
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