'Ukrayna'nın Kırım'ın statüsü için önerdiği uluslararası platform anlamsız'

Kırım Parlamentosu Başkan Yardımcısı Vladimir Bobkov, Ukrayna'nın Kırım'ın statüsünün görüşülmesi için önerdiği, Türkiye ve ABD'yi de kapsayan uluslararası platformun anlamsız olduğunu söyledi.

Sputnik'e konuşan Kırım Parlamentosu Başkan Yardımcısı Vladimir Bobkov, "Kırım'ın Rus statüsü kesin olarak tartışmaya kapalıdır ve bu konuda geri dönüş olmayacaktır. Kırım, Rusya'nın bir parçasıdır ve bu gerçek hiçbir şekilde gözden geçirilmeyecektir. Kiev yönetimi, zamanı geri almaya çalışmasın" dedi.

"Eğer bugün Kırım'ın statüsü pek çok ülkeyi, diplomatı, politikacıyı endişelendiren önemli bir uluslararası sorun olsaydı, bu platform çok uzun zaman önce kendiliğinden kurulurdu ve hiç kimse Ukrayna'nın fikrini hiçbir şekilde dikkate almazdı" diye devam eden Bobkov, ancak böyle bir platform kurulmadığını ve bu gerçeğin platform düşüncesinin anlamsız olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Kırım'ın statüsü konusunun uluslararası gündemden kalktığını ve uluslararası toplumun yaptırımların oluşturduğu durumdan yüzünün akıyla çıkmak için bir yol aradığını kaydeden Bobkov, birçok ülkedeki iş çevrelerinin yarımadayla işbirliği yapmak istediğini sözlerine ekledi.

Kiev yönetiminin Kırım'ı geri alma planları yaptığını anlatan Ukrayna Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi Anton Korineviç, bunun için Türkiye ve ABD'yi de kapsayan uluslararası platform kurulmasını önerdiklerini söylemişti.