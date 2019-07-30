Zelenskiy, Donbass ve Kırım'da propaganda için küresel bir Rusça kanal kurmayı planlıyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Kirill Timoşenko, Kiev yönetiminin Donbass ve Kırım'a yönelik enformasyon savaşında elini güçlendirmek için tüm dünyada yayın yapacak bir Rusça kanal kurmayı planladığını açıkladı. Zaharova, bu planı 'akılsızlık' olarak niteledi.

Rus basınına konuşan Timoşenko, Kiev'in Donbass ve Kırım'da halkın gönlünü kazanma savaşını kaybettiğinin kabullenilmesi gerektiğini belirterek, "Bu kanal, Ukrayna'nın Donbass ve Kırım'daki Ukraynalıların yanı sıra Rusların gönlünü kazanmak için mücadele etmesi açısından gerekli. Bu bir devlet kanalı olmak ancak şu an için içerik kullanım haklarının devri konusunda özel kanallarla görüşüyoruz" dedi.

Söz konusu bölgelerde durumu tersine çevirme şanslarının devam ettiğini savunan Timoşenko, kanalın dünya genelindeki Rusça konuşan nüfusa erişebileceğini sözlerine ekledi.

'AKILSIZLIK'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in Rusça kanal kurma planlarını akılsızlık olarak niteledi.

Facebook hesabından açıklama yapan Zaharova, "Yani Kiev, Ukrayna'da Rusça konuşma hakkına sahip insanları haksız olduklarına ikna etmek için Rusça kanal kuruyor. Bunun üzerine düşünülmesi gerekiyor. Bir yandan dünya genelindeki Rusça konuşan kitleye ulaşmak için fon ayırıyorsunuz, diğer yandan da yeni dil yasasına göre ülkede Rusça konuşulmasına sadece özel iletişim ve ibadetler sırasında izin veriliyor!" ifadelerini kullandı.

Zaharova, "Yaşananlar gelişmelerdeki akılsızlık o kadar inanılmaz seviyede ki, bu haber günümüzde görülen bir durumdan ziyade İncil'deki bir öyküyü anımsatıyor" diye ekledi.